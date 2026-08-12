롯데, 美 사모펀드에 롯데렌탈 매각

롯데그룹이 국내 렌터카 시장 점유율 1위 업체 롯데렌탈을 미국계 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 매각한다.



롯데는 11일 TPG와 롯데렌탈의 경영권 지분 매각계약을 체결했다고 밝혔다. 매각대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)이며 매매대금은 주당 5만9000원, 총1조3105억원이다.

롯데그룹이 국내 렌터카 시장 점유율 1위 업체 롯데렌탈을 미국계 사모펀드(PEF) 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 매각한다. 롯데렌탈

롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인인 어피니티에쿼티파트너스와 계약 종료 후 다수의 잠재 매수자와 협의를 진행했다. 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래종결, 충분한 자금조달 역량, 기타 계약조건 등을 종합적으로 검토한 후에 TPG를 최종 인수자로 선정했다.



롯데는 이번 본계약 자금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성을 개선할 계획이다. 또 핵심 사업인 호텔 부문에 대한 투자 재원으로 활용해 글로벌 경쟁력을 지속 강화해 나갈 방침이다.



이번 거래를 마치려면 공정거래위원회 기업결합승인을 거쳐야 한다. 앞서 롯데는 사모펀드 운용사 어피니티와 롯데렌탈 매각을 추진했지만, 공정위 결합금지 결정으로 무산됐다.



롯데 관계자는 “시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다”며 “핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획”이라고 말했다.

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