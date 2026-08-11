서울 가양동 아파트 15층서 화재...사망자 2명, 母子

서울 강서구 가양동의 한 아파트 15층에서 불이 나 2명이 심정지 상태로 발견됐다. 2명은 모자(母子) 관계로 화재를 피해 밖으로 몸을 던진 것으로 보인다.

11일 오후 서울 강서구 가양동 아파트 15층 한 세대에서 화재가 발생해 화염과 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

11일 소방 당국과 경찰 등에 따르면 이날 오후 4시55분쯤 가양동의 한 아파트 15층에서 불이 났다. 화재가 발생한 세대는 전소된 것으로 파악됐다.

이 과정에서 30대 남성 1명과 60대 여성 1명이 아파트 화단에서 심정지 상태로 발견됐다. 이들은 불이 난 세대에 사는 모자지간으로 화재를 피하다 베란다에서 추락해 변을 당한 것으로 추정된다.

사망한 어머니는 뇌병변장애를 앓고 있는 것으로 알려져 거동이 불편해 대피가 쉽지 않았을 것으로 예상돼 안타까움을 더하고 있다. 세대주인 아버지는 당시 화재 현장에 없었던 것으로 알려졌다.

이외에 60대 여성 1명은 연기를 흡입해 인근 병원으로 이송됐으나 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다. 주민 40명은 자력으로 대피했다.

소방당국은 장비 25대와 인력 87명을 투입해 오후 5시19분쯤 큰 불길을 잡았으며, 불이 난 지 약 1시간13분 만인 오후 6시8분쯤 불을 완전히 진압했다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모, 심정지 상태로 발견된 2명과 화재의 연관성 등을 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지