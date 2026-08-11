‘거래처 사기 혐의’로 산업은행서 583억 금융사고 발생

산업은행에서 거래처의 사기 혐의와 관련해 583억원 규모의 금융사고가 발생했다. 해당 여신은 현재 연체가 없는 정상여신으로 담보도 상당 부분 확보돼 있어 실제 손실 규모는 사고금액보다 작을 것으로 예상된다.

KDB한국산업은행 본사 전경. KDB산업은행 제공

11일 산은은 최근 거래처의 기업금융 관련 사기 혐의로 583억4799만원 규모의 금융사고가 발생했다고 공시했다.

금융사고 발생일은 지난달 22일로 산은은 경찰청으로부터 압수수색 통지를 받고 경찰이 방문하는 과정에서 사고를 인지했다고 밝혔다. 현재 해당 거래처에 대한 수사가 진행 중이다.

손실예상금액은 사고 금액과 동일한 583억4799만3000원으로 공시됐다. 다만 이는 담보가액이 반영되지 않은 금액으로 손실 규모는 아직 확정되지 않았다.

산은은 조치 계획으로 담보물 관련 경비용역을 배치했고 기한이익상실 사유가 확정되면 담보권을 실행할 방침이라고 밝혔다.

산은 관계자는 “거래처로부터 연체 등은 없는 상황으로 정상여신에 해당한다”며 “사기 여부는 추후 수사 결과에 따라 최종 결정될 예정”이라고 말했다. 이어 “상당 부분 담보가 있어 문제가 발생하더라도 실제 손실 가능 액수는 공시 내용보다 낮은 수준일 것”이라고 덧붙였다.

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