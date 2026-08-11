‘유교문화·선비정신 배움터’ 정읍에 ‘무성서원 유교수련원’ 개원

호남 선비문화를 엿볼 수 있는 전북 정읍 태산선비마을에 유교문화와 선비정신을 배우고 체험할 수 있는 무성서원 유교수련원이 문을 열었다.

11일 오후 전북 정읍 태산선비마을에서 열린 무성서원 유교수련원 개원식에서 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다. 정읍시 제공

정읍시는 11일 무성서원 유교수련원에서 이학수 시장과 도·시의원, 김적우 무성서원 원장, 정읍·태인·고부향교 전교, 기관·단체장과 시민 등 100여명이 참석한 가운데 개원식을 열었다.

무성서원 유교수련원은 총사업비 60억원을 들여 2개 동(연면적 1220㎡) 규모로 조성됐다. 운영은 공개 모집을 통해 선정된 우리누리문화생활관 영농조합법인이 맡는다.

수련원은 지난 5월부터 운영에 들어가 예절과 서예 교육 등을 진행하고 있다. 이달부터는 교육과 체험 과정을 확대해 시민은 물론 기관·단체가 유교문화를 직접 접하고 선비정신을 배울 수 있는 프로그램을 운영할 예정이다.

이학수 정읍시장은 “수련원이 시민과 기관·단체가 함께 유교문화를 배우고 체험하는 중심 공간으로 자리 잡길 바란다”며 “선비정신을 바탕으로 올바른 인성과 공동체의 가치를 배우는 뜻깊은 공간이 되도록 운영에 힘쓸 것”이라고 말했다.

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