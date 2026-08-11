'정준영 단톡방' 이종현, 이혼 고백…“가정 꾸렸지만 정리 중”

그룹 씨엔블루 출신 이종현이 팀 탈퇴 8년 만에 당시 상황과 결혼과 이혼 사실을 밝혔다.

이종현은 11일 자신의 인스타그램을 통해 “오랫동안 마음에 담아두었던 이야기를 전하려 한다”며 장문의 글을 게재했다.

이어 “한때 씨엔블루 출신의 일원이었으나, 저의 부적절한 언행과 미숙함으로 인해 팀을 떠나 세상과 거리를 두고 살아온 지 어느덧 8년이라는 시간이 흘렀다”고 밝혔다.

그러면서 “그동안 일반인으로 살아오면서도 제 과거의 행동으로 인해 팀과 멤버들이 원치 않는 오해와 비난을 받아온 것에 대해서는 늘 마음의 짐을 안고 살았다”고 털어놨다.

특히 일부 팬들 사이에서 제기됐던 씨엔블루 멤버들과의 불화설에 대해서는 사실이 아니라고 선을 그었다. 그는 “당시 저를 아껴주셨던 일부 팬분들께서는 제가 멤버들에게 외면당했다고 생각하셨을 수도 있지만, 이는 전혀 사실이 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “그로 인해 멤버들이 원치 않는 상처를 받게 된 점이 늘 가슴 아팠다”고 말했다.

팀을 떠난 이유에 대해서는 “당시 차마 다 말씀드리지 못했던 제 개인적인 부끄러운 사정들과 불찰들로 인해 제가 팀에 남아 있는 것이 오히려 팀에 더 큰 피해와 오점을 남기지 않을까 두려웠다”고 밝혔다.

그러면서 “팀을 나오게 된 것은 온전히 제 잘못과 선택이었으며, 그 책임 또한 제가 감당해야 할 몫이었다”며 “당시 저의 불미스러운 언행과 행동에 대한 부끄러움, 그리고 그에 대한 책임감 때문에 스스로 연예계를 떠나 세상과 단절된 채 살아가는 것을 선택했던 것”이라고 설명했다.

연예계를 떠난 이후의 개인적인 삶에 대해서도 처음으로 언급했다. 이종현은 “연예계를 떠난 이후 제 개인적인 삶 역시 여러 시련이 있었다”며 “가정을 꾸리기도 했으나 서로의 길을 위해 정리를 해나가는 과정 속에 있기도 하다”고 밝혔다.

이어 “하지만 이제는 과거의 잘못을 피하지 않고 대면하며, 한 인간으로서 떳떳하게 세상으로 나와 살아가고자 한다”고 전했다.

다만 이번 글이 연예계 복귀를 위한 것은 아니라고 강조했다. 그는 “이 글은 연예계 복귀를 위해 쓰는 글이 결코 아니다”라며 “현재 제가 일반인으로서 종사하고 있는 일들과 관련해 특정 브랜드 및 사업적인 부분에서 확인되지 않은 소문이나 오해가 생기는 것을 방지하고 사실관계를 명확히 하고자 용기를 내어 글을 올리게 됐다”고 밝혔다.

앞서 이종현은 지난 10일에도 소셜미디어를 통해 연예계를 떠난 뒤의 근황을 공개했다. 그는 “세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었다. 그 후로는 살아보려 일을 배웠다”며 “작지만 8년간 뷰티 쪽 마케팅에 재미를 느끼며 전문적으로 해오고 있다”고 전했다.

함께 공개한 사진에는 책상에 앉아 업무에 집중하고 있는 모습과 한강변에서 야경을 바라보는 모습 등이 담겼다.

이종현은 2019년 이른바 ‘정준영 단톡방’ 논란 당시 불법 촬영물과 관련된 부적절한 대화 및 여성 비하성 발언 등이 알려지며 논란에 휩싸였다. 이후 같은 해 8월 씨엔블루에서 탈퇴하며 연예계 활동을 중단했다.

마지막으로 이종현은 씨엔블루 멤버들을 향해 다시 한번 사과의 뜻을 전했다. 그는 “오랫동안 불필요한 오해로 피해를 입었을 씨엔블루 멤버들에게 진심 어린 사과와 감사를 전하고, 잘못된 오해를 바로잡고자 한다”고 덧붙였다.

2010년 씨엔블루로 데뷔해 음악과 연기 활동을 병행했던 이종현은 팀 탈퇴 이후 약 8년간 연예계를 떠나 일반인으로 살아왔다. 오랜 침묵 끝에 자신의 과거와 팀 탈퇴 과정, 현재의 개인적인 상황까지 직접 밝히면서 그의 고백에 관심이 쏠리고 있다.

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