李대통령 “생명 구하는 영웅, 안전하게 치료받는 나라 돼야”

이재명 대통령은 11일 충북 음성 국립소방병원을 찾아 “가장 위험한 곳에서 국민의 생명을 구하는 영웅들이 가장 안전하게 보호받고, 치료받는 것이 국가를 지속 가능하게 하는 길”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 국립소방병원 개원식 기념사에서 “언제나 자랑스러운 소방공무원 여러분이 위기에 처한 국민을 지킬 때 정부는 또 다른 아픔과 싸우고 있는 여러분을 든든하게 지켜드리겠다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “비록 오랜 시간이 걸렸지만 마침내 개원하는 국립소방병원이 어느 곳보다 여러분을 가장 깊이 이해하고 치료하는 든든한 안식처가 되기를 바란다”고 했다.

이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 개원식에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

소방공무원들에 대한 감사의 뜻도 표했다. 이 대통령은 “한 치 앞이 보이지 않는 불길 속에서, 또 무너진 건물더미 사이를 헤쳐가며 생명을 구해내는 여러분이야말로 신의 역할을 대신하는 우리 국민들의 영웅”이라며 “이 자리를 빌려 깊은 존경과 감사의 인사를 전한다”고 말했다. 이어 “여러분의 그 빛나는 헌신과 희생 위에 개인마다 정신적, 육체적 고통을 감내하는 가슴 아픈 현실이 있다는 것을 잘 안다”며 “전체 공무원 직군 중에서 가장 짧은 평균 수명, 또 일반 국민에 비해 많게는 수십 배에 달하는 외상 후 스트레스 장애와 우울증 유병률까지 다른 사람의 생명을 구하기 위해 뛰어든 그 순간이 정작 여러분의 몸과 마음에는 큰 상처로 남아 있다”고 했다.

의료진들을 향해선 “영웅을 지키는 것이 곧 국가와 국민을 지키는 것”이라며 “자긍심과 사명감을 갖고 임해달라”고 당부했다. 이 대통령은 “정부는 국립소방병원이 소방의료와 지역 공공의료를 동시에 책임지는 국가의 핵심 공공병원으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “국립소방병원이 앞으로 첨단 시설을 비롯한 의료 인프라를 통해 제복 입은 우리 영웅들뿐만 아니라 지역 주민 모두의 건강을 함께 책임지며, 국민 건강과 지역 균형 발전을 함께 이루어 나갈 것으로 믿는다”고 덧붙였다.

이 대통령은 개원식 후 병원 내 사무실과 주요 시설 등을 둘러보며 현황에 대한 설명을 듣고 직원들을 격려하기도 했다. 심폐재활검사시스템실, 통합재활센터 등에서는 실제로 치료받고 있는 전현직 소방관 및 지역 주민들을 만나 대화를 나눴다. 이 대통령은 치료 중인 소방관에게 “어디서 다쳤습니까”, “소방관들이 여기저기 아픈 데가 많죠” 등을 묻고 “파이팅”이라고 응원을 보냈다.

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