서해 연평도 해상서 장기간 불법 정박 中어선 8척 나포

서해 연평도 인근 해상에 불법으로 정박해 있던 중국어선들이 해양경찰에 나포됐다.

중부지방해양경찰청은 선박법과 공유수면관리법 등 위반 혐의로 중국어선 8척을 나포했다고 11일 밝혔다.

불법 어선 나포. 중부해양경찰청 제공

이들 어선은 인천시 옹진군 연평도 인근 해상에 불법으로 장기간 정박한 혐의를 받고 있다.

해경이 나포한 선박은 철선 7척과 목선 1척으로, 이 중 3척은 무인 선박이었던 것으로 파악됐다. 유인 선박에는 모두 10명이 승선하고 있었다.

중부해경청은 2차례 작전을 벌여 이날 오후 2시와 3시께 이들 불법 어선과 승선원들을 각각 나포했다.

해경은 나포한 어선들을 압송해 불법 조업 여부 등 구체적인 경위를 조사할 방침이다. 무인 선박의 경우 통상 선박만 우리 영해에 정박해뒀다가 선원들이 다른 배로 오가며 조업을 하는 것으로 전해졌다.

중부해양경찰청 관계자는 "우리 영해에서 허가나 신고 없이 불법으로 장기간 정박한 선박들"이라며 "옹진군 인근 해역에 계류 중인 바지선에서 승선원들을 조사할 예정"이라고 말했다.

<연합>

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