美국방차관 “美 배제한 중견국 동맹은 망상” 경고

엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책차관이 동남아시아 지역을 찾아 아시아의 중요성을 강조하면서 ‘중견국 동맹’에 대해 ‘망상’이라고 공격했다. 미국에 대한 동맹국들의 신뢰 약화가 중견국 간의 협력 증대로 이어져 미국의 입지를 좁히는 상황을 경계한 것이다.



10일(현지시간) 미 국방부에 따르면 콜비 차관은 필리핀 마닐라의 싱크탱크에서 한 연설에서 “미국은 절대로 아시아에서 손을 떼고 있는 것이 아니다”라며 “우리는 아시아를 최우선으로 여긴다”고 강조했다.

엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책차관. 세계일보 자료사진

콜비 차관은 또 “이제 미국을 더 이상 믿을 수 없어 협력할 수 없다는 유언비어가 나돌고 있지만, 이는 잘못된 주장이자 핵심을 놓친 것”이라며 “여러분은 분명히 미국과 협력할 수 있다. 하지만 조건은 바뀌었다”고 말했다. 그는 “도널드 트럼프 대통령의 리더십 하에 각국은 미국을 더는 당연시할 수 없다”며 이에 따라 동맹에 대한 국방비 증액 압박이 이뤄지는 것이라고 언급했다.



콜비 차관은 그러면서 “미국을 배제하기 위해 고안된 중견국 동맹 같은 피상적이고 유행하는 구상에 대한 망상을 버리라고 권고한다”고 주장했다. 트럼프 행정부 들어 미국에 대한 신뢰가 약화하면서 중견국 간에 이뤄지는 군사협력에 대해 강도 높게 경고한 것으로 풀이된다.



콜비 차관은 “제1도련선을 따라 거부 기반 억지 태세를 유지해야 한다”는 점도 분명히 했다. 중국을 직접 거론하지 않았지만, 중국의 태평양 진출을 막겠다는 의지를 재확인한 것으로 해석된다.

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