방산수출 효자 K-2전차 성능 개량… 대드론기능 등 미래전장형 무기로

한국 육군의 주력 기갑장비이자 K방산 수출 핵심 제품인 K-2 전차(사진)의 성능이 한층 강화된다.



방위사업청은 11일 안규백 국방부장관 주재로 서울 용산 국방부에서 제177회 방위사업추진위원회를 열고 K-2전차 성능개량과 함대함유도탄-II 확보 사업의 추진기본전략을 심의·의결했다.



K-2전차 성능개량 사업은 과거보다 한층 높아진 적 대전차 위협에 대응해 생존성과 전투수행능력을 높이기 위한 것이다. 북한이 신형 자폭드론 등을 공개하면서 K-2 전차의 성능개량 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다. 2028년부터 2046년까지 약 3조4480억원이 투입된다. 성능개량 사업을 통해 K-2전차에 능동방호체계, 드론·급조폭발물 재머, 원격사격통제체계 등을 탑재해 대전차 로켓·미사일과 자폭 드론 등 미래전장 위협에 대한 대응력을 강화할 계획이다.



개량된 K-2 전차는 폴란드가 도입하는 K-2PL 전차와 유사한 특징을 지닐 전망이다. K-2PL 전차는 대전차 미사일을 요격하는 하드킬 능동방어체계(APS), 승무원이 전차 밖으로 나오지 않아도 기관총 등을 사격할 수 있는 원격사격통제체계를 탑재한다. 전파 교란을 통해 드론을 무력화하는 기능과 더불어 장갑도 강화된다.



함대함유도탄-II 사업은 적 수상표적에 대한 원거리 정밀타격 능력 확보를 목표로, 2028년부터 2039년까지 약 1조6300억원 규모로 국내 연구개발을 통해 추진된다. 기존 함대함미사일(해성)보다 사거리와 탐지·추적 능력이 향상된 함대함유도탄-II를 개발해 적 해상 위협 대응력을 높이고, 향후 국산 함정과 패키지 수출도 추진할 방침이다.

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