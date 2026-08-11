‘교육 격차’ 줄이고 생활 문제 해결…기업 사회공헌, 맞춤형으로 진화

기업들의 사회공헌 활동이 취약계층의 구체적인 생활 문제를 해결하는 방향으로 확대되고 있다. 저소득 아동의 교육 및 식사 지원, 제습용품 등 실제 생활에 필요한 물품을 지원하는 사례가 늘고 있다.

11일 업계에 따르면 유니클로는 사회복지법인 아이들과미래재단과 함께 느린학습 아동 100명을 대상으로 종합심리검사 비용을 지원한다. 1인당 약 50만원 상당의 검사비를 지원하며 지능과 정서, 주의력, 대인관계 등을 평가하고 전문가의 결과 해석과 상담도 제공한다. 양육시설 거주 아동과 한부모가정 아동 등 취약계층을 우선 선발한다.

이번 사업은 유니클로와 아이들과미래재단이 2023년 시작한 ‘천천히 함께’ 교육지원 사업의 일환이다. 유니클로는 현재까지 40억원 이상을 후원했으며 지난 3년간 약 700명의 아동에게 1대1 맞춤형 교육과 그룹 프로그램을 지원했다. 이를 통해 학습 태도 개선과 학업 수준 향상 등을 돕고 있다.

결식아동을 위한 식사 지원도 이어지고 있다. 휘슬러코리아는 ‘2026 휘슬러 쿠킹챌린지’를 통해 조성한 기부금을 구세군에 전달했다. 참가자가 요리 사진을 게시하면 건당 기부금이 적립되는 방식으로, 올해에는 역대 최다인 1만4613건이 접수됐다. 기부금은 결식아동의 식사 지원 키트와 제철 과일 지원 등에 사용될 예정이다.

아워홈은 취약계층 아동·청소년을 대상으로 특식과 도시락을 제공하는 ‘온더고 프로젝트’를 운영하고 있다. 푸드트럭을 통해 특식을 제공하는 ‘온더고타임’과 고단백 도시락을 배달하는 ‘온더고박스’로 구성해 성장기 아동·청소년의 식사를 지원한다. 팜스빌은 지난 5월 초록우산을 통해 7억1470만원 상당의 건강기능식품을 취약계층 가정과 아동에게 후원했다. 식품·건강기능식품 기업들이 자사 제품과 사업 역량을 활용해 취약계층의 영양 관리에 나서는 사례다.

주거 취약계층을 대상으로 한 지원도 확대되고 있다. JTI코리아는 지난 6월 장마철을 앞두고 사단법인 해피피플과 함께 서울역 쪽방촌에 위생용품과 제습용품, 생필품을 전달했다. 지원 물품은 서울역쪽방상담소가 운영하는 ‘온기창고’에 비치해 주민들이 필요한 물품을 직접 이용할 수 있도록 했다.

하이트진로는 서울 5개 쪽방촌 온기창고에 신선식품 꾸러미와 냉동 나물을 지원하고, 지난 7월에는 수박을 전달하는 ‘수박 DAY’를 진행했다. 하이트진로는 2013년부터 주거 취약계층을 대상으로 지원을 이어오고 있다.

기업의 사업 특성과 연계한 사회공헌도 눈에 띈다. 교육 지원부터 식사와 영양 관리, 주거환경 개선까지 기업이 보유한 제품과 서비스, 인프라를 활용해 지원 효과를 높이는 방식이다.

일화는 지난 1일부터 5일까지 열린 ‘2026 세계태권도한마당’을 후원하고 참가자와 관람객에게 생수와 음료를 제공했다. 올해 행사에는 61개국에서 4000여명이 참가했으며, 일화는 폭염 속 행사 참가자들의 수분 섭취와 편의를 지원했다.

업계에서는 기업 사회공헌이 단순히 후원금을 전달하는 방식에서 벗어나 지원 대상과 필요에 맞춰 구체적인 해결책을 제공하는 방향으로 변화하고 있다는 분석이 나온다. 업계 관계자는 “최근에는 일회성 현금 기부보다 기업이 보유한 제품과 서비스, 전문성을 활용해 취약계층의 구체적인 생활 문제를 해결하려는 사회공헌 활동이 늘고 있다”며 “지원 대상의 필요를 세분화하고 실질적인 도움으로 연결하는 것이 기업 사회공헌의 중요한 방향으로 자리 잡고 있다”고 말했다.

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