마지막 선택형 수능 24일부터 원서접수… “수험생들 힘내세요”

2027학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수가 24일 시작된다.

교육부는 2027학년도 수능 응시원서 접수를 24일부터 전국 85개 시험지구 교육지원청과 일선 고등학교에서 시작한다고 11일 밝혔다. 고등학교 졸업예정자는 재학 중인 학교에서 일괄 접수하고, 졸업생은 출신 고등학교에서 접수하면 된다. 졸업생 중 현재 주민등록상 주소지와 출신 고등학교 소재지의 관할 시험지구가 다른 경우 주소지 관할 시험지구 교육지원청에서도 접수할 수 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 11일 서울 종로구 조계사에 대학 입시 성공을 기원하는 소원지가 달려 있다. 교육부는 24일 전국 85개 시험지구 교육지원청과 일선 고등학교에서 수능 원서 접수를 시작한다. 최상수 기자

고졸 학력 검정고시 합격자와 기타 학력 인정자는 현재 주민등록상 주소지 관할 시험지구 교육지원청에서 접수한다. 장기 입원 환자, 군 복무자, 수형자 등 특별한 사유가 인정된 경우에는 출신 고등학교나 현재 주민등록상 주소지 또는 실제 거주지 관할 시험지구 교육지원청에서 접수할 수 있다.

온라인 사전입력 시스템은 20일 오전 9시부터 내달 3일 오후 6시까지 수능 원서 온라인 사전입력 누리집에서 할 수 있다. 온라인 사전입력 시스템을 이용하면 수험생이 응시 정보를 직접 입력할 수 있다. 다만 온라인으로 정보를 입력한 수험생도 현장 접수처에서 본인 확인까지 마쳐야 접수가 완료되고 접수증을 발급받을 수 있다.

현장 접수는 24일부터 내달 4일까지 토·일요일을 제외한 10일간 진행된다. 접수 마감 이후에는 추가 접수나 원서 내용 수정이 불가능하다.

수능 응시원서 접수는 원칙적으로 수험생 본인이 직접 해야 한다. 다만 장기 입원 환자, 군 복무자, 수형자 등은 직계가족이나 배우자 등이 대리접수할 수 있다. 응시수수료는 선택한 영역 수에 따라 다르다. 4개 이하는 3만7000원, 5개 4만2000원, 6개 4만7000원이다. 국민기초생활수급자, 법정 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자는 응시수수료 면제를 신청할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지