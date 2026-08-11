연회비 최대 700만원… VVIP카드 시장 경쟁 심화

연회비 통상 200만원에서 최고 700만원, 초대장을 받거나 심사위원단 만장일치로 통과해야 발급받을 수 있는 초우량고객(VVIP) 대상 프리미엄 카드 시장에 NH농협카드가 도전장을 던졌다. 최근 증시·부동산 활황과 대기업의 거액 성과급 잔치로 고액자산가가 늘면서 VVIP 시장의 경쟁도 치열해지는 모습이다.

사진=AP연합뉴스

11일 금융권에 따르면 전업 신용카드사 7개사(롯데·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민)가 운용하는 VVIP 대상 신용카드 중 연회비가 가장 비싼 것은 현대카드가 지난해 선보인 아메리칸 익스프레스(아멕스) 센츄리온 카드다. 연회비 700만원으로, 카드사가 고객을 선별해 초청한다.



현대카드는 앞서 2005년 연회비 300만원에 1000명 한정으로 가입받는 ‘더 블랙’을 선보이며 국내 프리미엄 카드 시장을 개척했다. 이후 삼성카드가 ‘라움 오(O)’를 출시했고 신한카드는 ‘더 프리미어 골드 에디션’, KB국민카드는 ‘헤리티지 익스클루시브’를 내놓으며 프리미엄 카드 시장에서 각축전을 벌였다. 세 상품의 연회비는 모두 200만원이고, 우리카드의 ‘투 체어스 W’는 250만원이다. NH농협카드는 이보다 비싼 연회비 300만원의 VVIP 전용 신용카드 ‘디 오리진스(the Origins)’를 지난 10일 출시하며 이 시장에 가세했다.



업계에서는 VVIP 카드의 효과로 ‘상징성’을 먼저 꼽는다. 한 카드사 관계자는 “프리미엄 카드는 연회비가 비싸지만 대상 고객들이 현금서비스·카드론을 받거나 할부를 쓸 확률이 희박해 관련 수익을 기대할 수 없다”며 “금전적인 효과라면 카드대금 연체가 없어서 안정적이라는 점, 결제액 단위가 높아 신용판매 규모가 큰 점, 기존 가맹점보다 수수료가 높은 백화점·호텔·항공 등이 주 사용처라는 점”이라고 설명했다.



수익성보다 중요한 건 ‘평판 효과’다. 이 관계자는 “오피니언 리더층이 카드를 쓰다 보니 회사의 평판에 도움이 된다”며 “이들 사이에 누구는 어떤 카드를 쓰더라라고 입소문만 나도 충분할 것”이라고 전했다. 일례로 현대카드 ‘더 블랙’의 경우 가수 지 드래곤(권지용)이 쓴다는 입소문이 나면서 가입을 희망하는 고객이 몰리기도 했다. 그러나 이 카드는 정태영 부회장 등 심사위원단이 만장일치로 동의해야 가입할 수 있다.



다른 카드사도 마찬가지로 가입 조건이 까다롭다. 일부 VVIP 카드는 초대장이 있어야만 가입신청을 할 수 있다. 한 전업카드사 관계자는 “‘가상자산으로 돈을 많이 벌어서 자산이 500억원인데 가입이 안 되느냐’는 문의가 들어온 적이 있는데, 단순히 자산이 많다고 가입되지는 않는다”며 “자산이 적어도 예술적 명망이 있는 등 여러 항목을 종합적으로 본다”고 밝혔다.

프리미엄 카드들이 선별 가입을 고수하는 이유는 소수 정예에 속한다는 가치를 주기 위해서다. 소규모 공연·전시회 등을 통해 고객에게 커뮤니티 기능을 제공하기에 ‘동료 고객’의 면면이 중요하다. 한 카드사 관계자는 “종합병원 병원장 이상, 상장회사 대표, 종합대학 교수 이상 식으로 내부 자격조건이 따로 있다”며 “고객이 특별하게 대우받고 있다는 인상을 주는 것이 굉장히 중요하다”고 말했다. 다른 카드사 관계자는 “사회적으로 명망이 있고 품위 유지가 필요하고 차별화된다는 느낌을 받고 싶은 분들이 아주 높은 연회비의 상품들을 발급받는다”고 전했다.



삼성카드의 경우 ‘라움 오’ 상품 설명에 ‘사회경제적 지위와 품위를 갖춘 대한민국 최상위 VVIP 및 삼성카드 최우수 회원님을 위한 카드. 오직 소수의 고객님만을 초청해 입회를 진행’한다고 명시했다.



NH농협카드는 ‘디 오리진스’에 대해 “농협은행·농축협 최우수등급 고객이나 농협카드 VVIP 고객에게 발급 가능하고 신규 고객은 영업점 신청 후 본부에서 검토해 발급을 승인할 것”이라고 밝혔다.

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