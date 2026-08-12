[이코노 브리핑] 로또 미수령 당첨금 앱 통해 자동 입금 외

로또 미수령 당첨금 앱 통해 자동 입금

앞으로 종이 로또복권을 앱에 등록해 두면 실물 복권을 잃어버리거나, 당첨 사실을 몰라도 계좌에 당첨금이 자동 입금된다. 11일 기획예산처 복권위원회에 따르면 오는 18일부터 페이코 앱에 실물 복권을 스캔해 등록하면 당·낙첨 여부를 알려주고, 지급기한까지 당첨금을 수령하지 않으면 앱에 등록된 계좌로 지급된다. 당첨금이 200만원을 초과하면 소득세 신고를 위해 실명인증 절차를 거쳐야 한다. 지난해 기준 로또복권의 미수령 당첨금은 581억원에 달했다.

국민카드, 신용관리 서비스 전면 개편

KB국민카드는 고객 편의성 제고를 위해 KB Pay 금융 및 신용관리 서비스를 전면 개편했다고 11일 밝혔다. 이번 개편에서 고객 이용 빈도가 높은 서비스를 중심으로 ‘KB Pay 금융 탭’ 사용자 환경·경험(UI·UX)을 재구성했다. 개인화 우대 금리와 한도증액 등 개인별 맞춤 정보를 빠르게 확인할 수 있도록 구성하고, 자동차·부동산·신용관리·가상자산 등 금융 연계 서비스를 한곳에 모았다.

우리카드, 아코르 호텔 레스토랑 할인

우리카드가 국내 아코르 호텔 레스토랑 40% 할인 이벤트를 진행 중이라고 11일 밝혔다. 이벤트는 ALL 우리카드 2종 고객을 대상으로 진행되고 기간은 호텔별로 상이하다. ‘ALL 우리카드 Premium(프리미엄)’ 고객은 그랜드 머큐어 임페리얼 팰리스 서울 강남에서, ‘ALL 우리카드 Infinite(인피니트)’ 고객은 소피텔 앰배서더 서울, 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 혜택을 받을 수 있다.

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