구글 앱 이용자, 사상 첫 네이버 추월

구글이 국내 월간 활성 이용자 수(MAU)에서 네이버를 처음 추월한 것으로 나타났다. 구글의 제미나이 등 생성형 인공지능(AI)과 검색 포털 결합이 본격화하면서 모바일 검색 시장 구도가 흔들리는 것으로 풀이된다.

구글. 로이터연합뉴스

11일 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 구글 애플리케이션(앱) MAU는 4702만2854명으로 생산성 앱 1위를 차지했다. 네이버는 구글보다 17만7837명 적은 4684만5017명으로 뒤를 이었다. 구글이 네이버 MAU를 앞지른 것은 관련 통계가 집계되기 시작한 2021년 3월 이후 처음이다.



두 앱의 사용자 수 격차는 최근 1∼2년 새 빠르게 좁혀졌다. 구글 앱 MAU는 지난해 5월 4000만명을 돌파한 뒤 1년 만에 4600만명을 넘었다. 네이버 앱 MAU는 2023년 1월 이후 4300만~4600만명대에서 정체된 모습을 보였다.



생성형 AI 앱 성장세도 두드러졌다. 지난달 챗GPT MAU는 약 1646만명으로 다음(631만명)의 두 배가 넘는다. MAU가 시장 점유율을 나타내지는 않지만 국내 검색·포털 시장 판도가 달라지고 있다는 관측이 나온다.



구글이 제미나이와 AI 검색 기능을 확대한 게 사용자 증가에 주효했을 것으로 분석된다. 국내외 포털 업체들은 AI 기반 검색을 도입해 이용자가 여러 웹페이지를 일일이 찾아다니지 않고도 필요한 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 하고 있다. 해외 플랫폼들은 한국 이용자들의 검색 데이터를 쌓아 향후 에이전트 AI 기능을 뒷받침할 것으로 보인다. 네이버와 다음도 올해 AI 검색, 에이전트 AI 기능을 도입하고 있어 국내외 플랫폼 경쟁은 더 치열해질 전망이다.

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