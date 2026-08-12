현대제철, 미래 에너지용 강재 경쟁력 ‘UP’

현대제철이 글로벌 선급기관 DNV와 손잡고 에너지 운송·저장 분야에 적용되는 강재 기술 경쟁력 강화에 나선다.



현대제철은 지난 10일 부산 DNV 선급사업부 한국 본사에서 DNV와 ‘미래 에너지용 강재·용접기술 인증체계 구축 및 공동기술개발 업무협약’을 맺었다고 11일 밝혔다.



양측은 이번 협약을 통해 에너지 운송·저장에 활용되는 선박·해양플랜트용 강재의 공동 연구를 추진한다. 선박 운항과 에너지 저장 환경을 반영한 강재 성능 평가·검증 기술과 시험 기법을 개발하고, 용접부 신뢰성을 검증하는 기술도 확보할 계획이다. 암모니아와 수소 등 미래 에너지 시장이 확대되면서 이를 운송·저장하는 선박과 해양플랜트에 적용되는 소재 안전성과 신뢰성 확보가 중요해지고 있다.



양측은 연구 결과를 토대로 관련 기술 표준화와 국제규격에 부합하는 인증 기반 확대에도 협력하기로 했다. 현대제철은 연구 인프라와 소재 개발·평가 역량을 활용해 강재와 용접부의 시험·분석을 맡고, DNV는 국제규격과 인증 분야의 전문성을 바탕으로 평가기준 수립과 기술 자문을 지원한다.



현대제철 관계자는 “DNV와 협업을 통해 글로벌 에너지 시장이 요구하는 강재의 성능과 신뢰성을 높이고, 국제기준에 부합하는 기술 경쟁력을 선제적으로 갖춰 나갈 것”이라고 말했다.

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