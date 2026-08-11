친청·친명, '김관영 제명' 진실게임…"만장일치였다"·"거짓말"

더불어민주당 친청(친정청래)계와 친명(친이재명)계가 11일 김관영 전 전북지사의 제명 문제를 두고 공방을 벌였다.



이날부터 당 대표 선출을 위한 호남 지역 권리당원 투표가 진행되는 상황에서 지방선거 당시 전북 민심을 갈라놓았던 김 전 지사의 제명 문제를 놓고 양측이 신경전을 벌이는 양상이다.

김관영 전 전북지사. 연합뉴스

먼저 문제를 제기한 쪽은 친명계인 강득구 최고위원이었다.



강 최고위원은 이날 국회 소통관에서 한 기자회견에서 4월 1일 최고위원회의 당시 '현금 살포 의혹'을 받던 김 전 지사를 제명할 때 만장일치로 이를 의결했다고 정청래 당 대표 후보가 말하고 있지만, 이는 사실이 아니라고 주장했다.



강 최고위원은 회견에서 "저를 포함해 일부 최고위원은 당사자 소명을 들은 후 결정하자고 했으나, 정 전 대표 중심으로 의결을 강행했다"며 "저는 그 자리에서 (제명에) 반대한다는 입장을 분명히 밝혔다"고 강조했다.



제명된 당사자인 김 전 지사는 이날 페이스북에 글을 올려 "이번 기회에 전북의 무너진 명예와 자존심을 세워야 한다"며 "전북을 무시하면 큰코다친다, 동학혁명 후예인 전북 민심을 짓밟으면 대가를 치른다는 교훈을 남겼으면 한다"고 했다.



자신이 제명된 절차에 우회적으로 불만을 드러내는 동시에 친명계인 김민석 당 대표 후보에 대한 지지 의사를 밝힌 것으로 보인다.

더불어민주당 강득구 최고위원이 11일 서울 여의도 국회에서 현안관련 기자회견을 하고 있다. 이날 강 최고위원은 정청래 전 대표의 김관영 전북도지사 제명건과 조국혁신당 합당 추진과 관련해 책임을 촉구했다.

그러나 친청계인 박규환 최고위원은 페이스북에 올린 글에서 "'정청래 대표 중심으로 의결을 강행했다'는 주장은 완전히 거짓말"이라고 반박했다.



박 최고위원은 "4월 1일 밤 최고위는 김 전 지사의 의혹에 대한 윤리감찰단의 보고를 받았고, 토의를 거쳐 만장일치로 제명을 의결했다"고 밝혔다.



그러면서 강 최고위원의 주장을 두고 "전북 당원들에게 거짓 소문, 가짜 뉴스를 흘려 당 대표 선거에 영향을 주려는 의도 아닌가"라고 비판했다.



이처럼 '진실게임'이 벌어지는 등 과열·혼탁 양상을 보이는 가운데 당내에서는 추미애 경기지사의 글을 놓고도 갑론을박이 벌어졌다.



추 지사는 이날 페이스북에 "개혁을 책임지려면 (그에) 걸맞은 일꾼을 뽑고 힘을 실어줘야 한다"고 적었다. 이는 사실상 정 후보를 지지하는 것이라는 해석이 나왔다.

추미애 경기지사. 연합뉴스

이에 박지원 의원(5선)은 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "광역단체장이 (특정 후보를) 공개적으로 지지하는 것은 (경우가) 아닌 것 같다"며 "잘못됐다고까지 할 수 없지만 적절치 못하다"고 했다.



한편, 정 후보 측은 언론 공지를 통해 "광주 북구을 지역위원회 사무실에서 전당대회 경선 운동을 위한 불법 전화방을 운영하고 경선 운동원에게 금품 제공을 약속한 의혹이 접수돼 선관위 및 관할 경찰서에 고발할 예정"이라고 밝혔다.



정 후보 측이 함께 공개한 녹취에 따르면 발신자는 "여기는 전진숙 의원 사무실"이라며 자신을 "민주당 김민석 당 대표 후보를 지지하는 자원봉사자"라고 언급했다.

<연합>

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