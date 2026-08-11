이혜영, 폐암 치료 부작용 고백…"머리 반 이상 빠져"

방송인 이혜영이 폐암 치료 부작용을 털어놨다.

10일 이혜영의 유튜브 채널에는 '패션덕후가 풀어내는 코르티스 찬양 ft. 생로랑, 락시크, Y2K, 빈티지 패션'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

방송인 이혜영이 지난 10일 유튜브 채널을 통해 폐암 치료 부작용을 털어놨다. 유튜브 채널 '혜영이는 못말려' 화면 캡처

영상에서 이혜영은 "제가 그동안 간과했던 게 있다. 머리, 두피 이런 거 신경 안 썼다. 머리숱도 많고 머리카락이 건강하니까 잘난 척을 하며 살았다"고 말했다.

이어 "제가 많이 아파서 약물 치료를 이것저것 하는 바람에 머리카락이 반이 없어졌다고 생각하면 된다. 그런 약들을 끊은 지 꽤 되고 건강 상태가 조금 좋아지면서 두피 영양이 필요하다는 걸 알게 됐다"고 밝혔다.

그는 "동안의 핵심은 머리숱"이라며 자신이 쓰고 있는 두피 앰플을 광고한 뒤 "이런 거 20~30대 때부터 했으면 얼마나 머리카락이 풍성하고 반짝반짝하겠냐"며 안타까워했다.

앞서 이혜영은 2021년 폐암 초기 진단을 받고 5년간 투병을 이어왔다.

그는 2023년 MBC '라디오스타'에 출연해 "결혼 10주년에 종합검진을 받았는데 폐암 초기 진단이 나왔다. 일부를 떼어냈다"고 언급한 바 있다.

최근에는 "병원 검사 결과 완치는 아니지만 전이되지 않았다"며 페암 졸업이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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