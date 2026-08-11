중국, 창정7A 운반로켓 발사 실패…"90초도 안 돼 폭발"

중국이 10일(현지시간) 통신위성을 탑재한 창정(長征) 7호 개량형 운반 로켓을 발사했으나 이륙 직후 폭발했다.



관영 신화통신은 이날 오후 8시 2분께 중국 하이난성 원창 우주발사장에서 중싱(中星)4B 위성을 탑재한 창정 7호 개량형 운반 로켓이 발사됐지만, 비행 중 이상이 발생해 임무가 실패했다고 보도했다.

지난달 29일 발사 당시 창정 7A 운반 로켓. 이번 사안과 무관함. 신화연합뉴스

그러면서 구체적인 원인에 대해서는 분석과 조사가 진행 중이라고 밝혔다.



사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 홍콩 매체는 소셜미디어에 올라온 현장 영상을 근거로 발사 후 90초도 안 되는 85초께 로켓이 폭발했다고 전했다.



일부 전문가들은 공기역학적 압력이 최대가 되는 시점쯤에서 로켓 위쪽 부분이 부러진 것으로 보인다면서, 이상이 생긴 뒤 로켓의 비행 종료 시스템이 가동돼 로켓이 폭발했을 수 있다고 추정했다.



외신들은 해당 로켓이 대형 위성을 고궤도에 올리는 데 쓰이는 창정 7A라면서, 이 모델이 발사에 실패한 것은 2020년 3월 첫 비행 때에 이어 2번째라고 설명했다.



이 모델은 2021년 이후 10여 차례 발사 성공을 이어왔고, 지난달 29일에도 위성 발사에 쓰인 바 있다.



성도일보는 중국의 항공우주 로켓 발사 실패는 올해 들어 4번째라고 전했다. 지난 1월 17일에는 중국 우주기업들이 하루 2차례 로켓 발사에 실패하기도 했다.



SCMP는 로켓에 탑재된 중싱4B가 전 세계 이용자들에게 라디오와 텔레비전, 기타 통신 서비스를 제공하는 위성이라면서 "(4B 등) 번호가 낮은 중싱위성은 군사용 통신에 쓰이는 것으로 알려져 있다"고 전했다.



이어 중싱4B 관련 세부 내용이 공식적으로 공개된 바는 없지만, 가격이 10억 위안(약 2천억원) 이상인 것으로 전해진다고 설명했다.



이번 실패가 향후 다른 발사 일정에 영향을 끼칠 가능성도 거론된다



중국 민간업체 란젠항톈(랜드스페이스)은 당초 이날 오전 7시 45분께 간쑤성 주취안에서 예정됐던 '주췌 3호 야오2' 로켓 발사를 연기한 것으로 전해진다. 이 업체는 이번 발사를 통해 1단 추진체 회수 실험을 할 예정이다.



SCMP는 오는 24일 창정 7A와 같은 계열의 엔진을 쓰는 창정 5호가 창어7호 달 탐사선을 싣고 발사 예정이라며, 이번 실패가 엔진 결함 때문으로 밝혀질 경우 발사 일정에 차질이 생길 수 있다고 전망했다.



한편 미국 우주기업 스페이스X 최고경영자(CEO) 일론 머스크는 엑스(X·옛 트위터) 게시물을 통해 "로켓은 미칠 듯이 어렵다"면서 "그들이 조속히 회복하기를 바란다"고 말했다.

<연합>

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