한예종 무용원 동문·재학생 한무대 선다

“이번 30주년은 지나온 성과를 기념하는 자리에 그치지 않고, 무용원에서 배우고 성장한 여러 세대의 예술가들이 한무대에서 만나 앞으로의 시간을 함께 그려보는 자리입니다. 지난 30년을 바탕으로 새로운 세대가 만들어갈 무용원의 다음 움직임을 함께 지켜봐 주시기 바랍니다.”(나경아 한국예술종합학교 무용원장)



한국예술종합학교 무용원이 개원 30주년을 맞아 세계 주요 발레단에서 활동하는 동문을 모교의 이름으로 한무대에 세운다. 무용원은 11일 서울 서초구 서초캠퍼스 이강숙홀에서 기자회견을 열어 21일부터 23일까지 서울 국립극장 해오름극장에서 개원 30주년 기념공연 ‘리 무브 에라(RE: MOVE ERA)’를 올린다고 밝혔다.

11일 서울 서초구 한국예술종합학교 서초캠퍼스에서 무용원 개원 30주년 기념 기자간담회가 열리고 있다. 연합뉴스

첫날인 21일은 조주현 실기과 교수가 재구성·안무하고 김현웅 교수와 유회웅이 조안무를 맡은 발레 공연이 펼쳐진다. 또 ‘돈키호테 스위트’에선 러시아 마린스키발레단 수석무용수 김기민이 재구성·연출한 무대에 김기민과 함께 이은원(워싱턴발레단)·한성우(아메리칸발레시어터 솔리스트)·정은영(국립발레단 수석)·안재용(몬테카를로발레단 수석)·박선미(아메리칸발레시어터 수석)·전민철(마린스키발레단 퍼스트 솔리스트)이 재학생과 함께 무대에 오른다.



조주현 교수는 “30주년 발레 공연은 단순히 결과만 보여주는 갈라 형식을 넘어 한예종 발레 교육의 본질과 방향성을 전달하고자 기획했다”며 “단단한 기본기와 동시대성을 담은 작품, 김기민과 재구성한 ‘돈키호테 스위트’ 등을 통해 과거부터 미래로 이어지는 발레의 흐름과 진화를 입증하겠다”고 설명했다.



22일에는 신창호 교수 연출·안무의 ‘시메트리’, 안성수 안무의 ‘스윙 어게인’, 전성재 교수 안무의 ‘되돌아본 내일’이 오른다. 마지막 날인 23일에는 ‘시메트리’와 함께 안덕기 교수의 ‘몸으로 100년’, 정재혁 창작과 교수의 ‘놀음(Hang-Out)’이 공연된다.

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