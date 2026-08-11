오데마 피게, 부산 신세계 센텀시티서 ‘시간을 빚다’ 전시

스위스 고급 시계 제조사 오데마 피게(Audemars Piguet)가 오는 8월 31일까지 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 체험형 전시 ‘시간을 빚다: 르 브라쉬에서 부산으로(Crafting Time: From Le Brassus to Busan)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 오데마 피게의 탄생지인 스위스 르 브라쉬(Le Brassus)의 브랜드 역사와 시계 제작 방식을 부산에서 살펴볼 수 있도록 기획됐다. 2024년 개관한 AP 하우스 서울(AP House Seoul)에 이어 진행되는 행사로, 브랜드의 역사와 시계 제작 원리, 주요 컬렉션 등을 소개한다.

전시 공간은 시계 장인의 작업실에서 영감을 얻은 원형 구조로 구성됐으며, 상부에서 바라보았을 때 기계식 무브먼트의 내부 작동 방식을 연상하도록 연출됐다. 방문객은 1875년 창립 이래 이어져 온 브랜드의 역사를 담은 연대표를 시작으로 세 가지 체험 공간을 따라 전시를 관람할 수 있다.

시계 제작자의 작업대를 재현한 공간에서는 실제 무브먼트 부품과 전용 도구를 관찰하고, 동력이 전달되는 메커니즘을 확인하며 하이엔드 시계 제조 노하우를 상세히 살필 수 있다. 중앙 영역에는 주요 시계 컬렉션을 둘러보고 각 모델의 고유한 특징을 확인할 수 있는 참여형 디스플레이가 조성됐다.

오데마 피게는 역사와 기술력, 디자인 컬렉션을 종합한 이번 체험 전시를 통해 브랜드 고유의 헤리티지를 하나의 서사로 연결하고 방문객들에게 깊이 있는 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

1875년 스위스 르 브라쉬에서 설립된 오데마 피게는 현재까지 르 브라쉬를 기반으로 시계를 제작하고 있다. 2024년에는 서울 청담동에 AP 하우스 서울을 열었으며, 이번에는 부산에서 전시를 진행한다.

이번 전시는 8월 1일부터 31일까지 부산 해운대구 신세계백화점 센텀시티점 1층 센텀 광장에서 열린다. 운영 시간은 오전 10시 30분부터 오후 8시까지이며 오후 7시 30분 입장이 마감된다. 금요일부터 일요일까지는 오후 8시 30분까지 연장 운영하며 오후 8시까지 입장할 수 있다. 8월 24일은 휴무이며, 입장료는 무료다.

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