깨끗한나라, 최현수 회장 대표이사 선임…책임경영·실행력 강화

깨끗한나라는 11일 이사회를 열고 최현수 회장을 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

이에 따라 깨끗한나라는 최현수 대표이사 회장과 이동열 대표이사 사장의 각자대표 체제로 운영된다.

최 대표는 사업 부문과 재경·구매 부문을 총괄하고 이 대표는 청주공장과 인사 부문을 맡는다.

깨끗한나라 최현수 대표이사 회장(왼쪽)과 이동열 대표이사 사장. 깨끗한나라 제공

깨끗한나라는 각 대표가 전문성과 경험을 바탕으로 담당 영역의 의사결정과 실행을 주도해 사업 경쟁력과 생산·조직 운영의 전문성을 높일 계획이라고 설명했다.

이번 각자대표 체제는 지난해 12월 이후 수립·정비해 온 중장기 성장 방향을 실제 사업과 생산 현장의 성과로 구체화하기 위해 마련됐다.

최 대표는 지난해 12월 회장에 취임한 이후 회사의 중장기 성장 방향을 수립하고 미래 성장 기반을 정비해 왔다.

이번 대표이사 선임을 계기로 사업 전략과 재무·구매 부문의 연계를 강화하고 성장과 수익성 제고를 위한 주요 경영 과제의 실행을 직접 이끌 예정이다.

이 대표는 최고재무책임자(CFO)와 사업장 총괄 등을 거치며 쌓은 경영관리와 현장 운영 경험을 바탕으로 청주공장의 생산 경쟁력과 운영 효율성을 높이는 데 집중한다. 또한 인사 부문도 함께 총괄한다.

깨끗한나라 관계자는 “이번 각자대표 체제는 지난해부터 정비해 온 회사의 중장기 성장 방향을 실질적인 사업 성과로 연결하기 위한 경영체제 전환”이라며 “각 대표의 전문성과 책임을 바탕으로 의사결정과 실행의 속도를 높이고 사업 경쟁력과 생산·조직의 실행 역량을 강화해 지속 가능한 성장을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지