투자자예탁금 100조원 '위태'… '빚투'는 다시 30조원대로 증가

국내 증시가 조정을 이어가면서 증시 대기 자금 성격의 투자자예탁금이 100조원대까지 떨어졌다.



11일 금융투자협회에 따르면 지난 10일 기준 국내 증권사에 예치된 투자자예탁금은 100조7천180억원으로 집계됐다.

11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피가 전 거래일보다 45.87포인트(0.73%) 오른 6345.53에 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.37포인트(5.32%) 오른 857.84, 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.5원 내린 1415.9원에 마감했다.

전장보다 3조4천883억원 줄어든 수치로 100조원선이 위태롭게 됐다. 예탁금이 100조원을 하회한 것은 올해 2월 13일(99조2천735억원)이 마지막이다.



역대 최고치였던 지난 6월 4일(139조6천947억원)보다는 약 39조원, 27.9%가 줄어들었다.



투자자예탁금은 증권사 계좌에 있지만, 주식을 사지 않고 현금 상태로 남아있는 대기 자금이다. 올해 국내 증시 상승과 함께 불어났다가 최근 코스피가 조정을 받으면서는 감소 추세에 있다.



예탁금 감소는 외국인 등의 매도를 받아낼 개인들의 '실탄'이 떨어지고 있다는 의미로 받아들여진다.



반면. '빚투'(빚내서 투자)의 지표인 신용거래융자 잔고는 전장보다 7천934억원 증가한 30조237억원으로 집계됐다. 이 잔고가 30조원을 넘어선 것은 지난달 30일(32조1천531억원) 이후 처음이다.



지난 3일과 4일 27조원대까지 떨어졌던 잔고는 이후 서서히 증가하고 있다. 역대 최고치였던 지난 6월 24일(38조6천328억원)보다는 8조6천91억원, 22.2% 줄어든 수치다.



유가증권시장에서 잔고는 전장보다 7천385억원 늘어난 23조8천384억원, 코스닥 시장에서는 549억원 증가한 6조1천853억원으로 집계됐다.

<연합>

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