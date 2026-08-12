일제가 지우려한 심훈의 ‘그날이 오면’ 친필원고, 90년 만에 조국 품으로

'심훈시가집'에 수록된 '그날이 오면'. 국립한국문학관

일제강점기 대표 저항시인 심훈의 친필원고를 비롯한 주요 문학자료가 작가가 세상을 떠난 지 90년 만에 국내로 돌아왔다.

특히 일제의 검열로 출간되지 못했던 시 ‘그날이 오면’과 1936년 베를린올림픽에서 손기정 선수가 금메달을 딴 소식을 접하고 쓴 것으로 알려진 ‘오오, 조선의 남아여!’ 등도 포함됐다.

국립한국문학관은 지난 6월 말 심훈 유가족으로부터 심훈의 친필원고 등 문학자료 46건 59점을 기탁받았다고 11일 밝혔다.

이번에 기탁받은 자료에는 심훈의 대표 장편소설인 ‘상록수’, ‘직녀성’, ‘영원의 미소’의 친필원고를 비롯해 영화 각본과 사진, 심훈의 부고 전보 등 문학자료와 개인사적 자료가 포함됐다.

특히 1932년 심훈이 단행본 출판을 위해 직접 묶은 ‘심훈시가집’은 문학사적 가치가 큰 자료로 꼽힌다.

이 자료에는 3·1운동에 참여했다가 체포돼 서대문형무소에 수감됐을 당시 쓴 ‘감옥에서 어머님께 올린 글월’이 친필로 남아 있다. 조국의 광복을 염원한 대표작 ‘그날이 오면’도 수록됐다.

심훈의 '상록수' 친필 원고. 국립한국문학관

‘그날이 오면’은 일제강점기 검열로 당시 출간되지 못했다. ‘심훈시가집’ 표지와 내지 곳곳에는 붉은 선과 도장이 남아 있는데, 문학관은 이를 일제의 검열 흔적으로 보고 있다.

심훈은 1919년 경성제일고등보통학교 재학 당시 3·1운동에 참여했다가 옥고를 치렀으며 이후 중국 상하이로 건너가 독립운동가와 사상가들을 만나 교류했다.

그의 작품에는 이 같은 경험과 항일 민족정신이 강하게 반영돼 있다. ‘그날이 오면’ 역시 광복에 대한 강렬한 염원을 담은 작품으로 평가받는다.

이번 자료는 미국에 거주하던 심훈 유가족이 오랫동안 소장해온 것으로, 심훈의 셋째 아들 심재호 씨가 남긴 메모도 곳곳에 남아 있다.

심씨는 심훈이 세상을 떠난 1936년에 태어나 아버지의 얼굴을 직접 보지는 못했지만, 평생 아버지의 문학자료를 정리하고 보존해온 것으로 전해졌다.

심훈의 '오오, 조선의 남아여!' 친필원고. 국립한국문학관

국립한국문학관은 법인 설립 직후인 2019년부터 미국에 있는 유가족 측과 자료 수집을 협의해왔다. 7년여에 걸친 협의 끝에 지난 6월 초 기탁 약정을 체결했고, 같은 달 23일 유가족이 자료를 국내로 운송하기 위해 방문한 문학관 관계자에게 자료를 인계했다.

문학관은 이번 자료의 귀환이 단순한 문학자료 수집을 넘어 일제강점기 문학과 검열의 역사를 보여주는 중요한 자료를 확보했다는 데 의미가 있다고 설명했다.

임헌영 국립한국문학관장은 “심훈의 ‘그날이 오면’은 구한말 매천 황현의 ‘절명시’와 쌍벽을 이루는 일제 치하 ‘제2의 절명시’로 평가받아 마땅하다”며 “광복절을 앞두고 귀환한 자료의 의미가 더욱 크다”고 말했다.

국립한국문학관은 그동안 일제강점기와 한국전쟁, 분단 등을 거치며 유실된 한국 문학자료를 수집해왔다. 이번 심훈 자료를 포함해 현재까지 약 12만 점의 한국 문학자료를 확보했다.

해외에 남아 있던 한국 문학자료를 수집한 것은 2023년 일본의 고(故) 오무라 마스오 교수 연구자료를 기증받은 데 이어 이번이 두 번째다.

국립한국문학관은 2027년 4월 개관을 앞두고 있으며, 개관 이후 그동안 수집한 한국 문학자료를 일반에 공개할 예정이다. 이번에 기탁받은 심훈의 친필원고와 문학자료도 공개해 작품의 문학사적 가치와 당시 시대상을 소개할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지