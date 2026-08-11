與, 용인 반도체 산단 찾아 "팹 완공시점 더 단축하도록 노력"

더불어민주당 '3대 메가 프로젝트'(반도체·데이터센터·피지컬AI) 지원 특별위원회는 11일 경기 용인 처인구의 반도체 국가산업단지 조성 현장을 찾아 전폭적인 지원을 약속했다.

11일 경기 용인 일반산단 및 국가산단에서 열린 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 현장 간담회에서 위원장인 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

특위 위원장인 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 삼성전자와 SK하이닉스 관계자 등이 참석한 가운데 열린 간담회에서 "두 기업 모두 팹(공장) 완공 시점을 단축하겠다고 밝힌 만큼 현실화를 위한 제반 여건 구축과 입법·정책 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.



한 직무대행은 "산단 조성의 필수선결 조건인 전력, 용수, 교통망 등 핵심 인프라의 적시 구축이 중요하다"며 "정부와 긴밀히 협력해 필요한 입법, 예산을 빠짐없이 챙기겠다"고 했다.



부위원장인 한정애 정책위의장은 "시간과 싸움이라고 하는데 한두 가지만 병렬적으로 진행돼서는 안 되고 대부분이 같이 진행돼야 한다"며 "지방정부, 광역정부, 중앙정부가 지원하는 것도 합이 맞아야 원하는 시기에 뒷받침할 수 있다"고 말했다.



이언주 부위원장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 완공 시점을 더 단축할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 했다.



김경수 부위원장은 "용인 반도체 클러스터의 성공이 수도권 발전의 중요한 문제"라고 강조했다.



김용관 삼성전자 DS부문 사장은 "인허가가 빨리 진행되고 있고 정부와 국회가 많은 도움을 주고 있지만 아직도 느리다고 생각한다"며 "조금 더 적극적인 속도전, 돌격전을 위해 많은 지원 부탁드린다"고 말했다.



곽노정 SK하이닉스 대표이사는 "6개월 뒤면 용인 일반산단에서 웨이퍼를 생산하게 된다"며 "기존 캠퍼스와 호남권도 확장해야 하는 큰일이 있지만 일개 기업의 힘에 부친다. 전폭 지원이 필요하다"고 했다.

<연합>

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