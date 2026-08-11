홍준표 "부부 공동명의가 2주택? 기상천외"…李 지지율 폭락 경고

홍준표 전 대구시장이 정부의 부동산 세제 개편안과 검찰·국방 정책 등을 싸잡아 비판하며 "총체적인 난맥상을 보여 준다"고 주장했다.

홍 전 시장은 11일 자신이 사회관계망서비스(SNS)에 "부부 공동명의 주택을 장려할 땐 언제고 그걸 1가구 2주택으로 하겠다고 기상천외한 발상을 하고 있다"며 정부의 부동산 세제 개편안을 강하게 비판했다.

홍준표 전 대구시장. 뉴시스

이어 홍 전 시장은 "공시지가는 통상 시세의 60％ 정도인데 그걸 80％까지 올려 세금 폭탄을 투하하겠다고 실패한 문재인식 부동산 세제를 도입하고 있다"며 "이번에 발표된 부동산세제는 총체적인 난맥상을 보여 준다"고 주장했다.

재개발·재건축 정책과 관련해서도 날을 세웠다. 홍 전 시장은 "재개발·재건축을 억제하고 태릉 골프장 같은 서울시내 녹지를 아파트 부지로 전용하고 있다"고 지적했다.

검찰 개혁을 두고는 "자기를 핍박했다고 80년 전통의 검찰을 폐지하는 데 그치지 않고 검사의 수사권 자체를 탈취하고 있다"고 주장했다.

국방 현안에 대해서도 "멀쩡한 3군 사관학교를 계엄 막는다고 통합하면서 육사를 무력화한다"고 비판했다.

홍 전 시장은 현 정부의 국정 운영이 결국 이재명 대통령의 지지율 하락으로 이어질 것이라고 전망했다. 그는 "이 모든 것이 이재명 대통령의 지지율을 폭락하게 만들 것이다. 1년이 지났으니 이제 평가를 받아야 할 때가 왔다"며 "권력을 잡았다고 권력을 자의적으로 행사하면 불행한 대통령이 된다. 민심과 멀어지면 그 정권은 언제나 무너진다"라며 마무리했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지