野 "박상용 감찰위원 추가임명…연어 술파티부터 증명하라"

보수야권은 오는 13일 예정된 박상용 인천지검 부부장검사의 징계 심의를 위한 법무부 감찰위원회에 친여(與) 성향 인사 5명이 추가로 임명됐다며 "징계해야 한다면 연어 술 파티부터 증명하라"며 공세에 나섰다.

지난 2025년 10월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 법무부 등에 대한 법제사법위원회 국정감사에서 국민의힘 나경원 의원의 질의가 이어지고 있는 가운데 박상용 법무연수원 교수가 발언대로, 이화영 전 경기도 평화부지사가 답변을 마치고 자리로 향하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 주진우 의원은 이날 연합뉴스와의 통화에서 "법무부 감찰위에 현직 검사를 포함한 친여계 인사 5명이 신규 감찰위원으로 추가 임명된 것으로 파악됐다"고 밝혔다.



그러면서 "감찰위원을 급히 5명이나 증원한 것은 기존 위원들로는 박 검사를 징계하기 어렵다고 봤기 때문"이라며 "대법관 증원을 통해 사법부를 좌지우지하려는 것과 같은 수법"이라고 비판했다.



5선 나경원 의원은 페이스북을 통해 "그토록 요란하게 떠들던 연어 술 파티 의혹은 징계 청구 사유에서 빼놓더니, 이제는 입맛에 맞는 감찰위원들도 새로 끼워넣었다는 얘기까지 있다"며 "지난 7월 법사위 법안소위에서 김승원 의원이 언급한 '플리바게닝을 통한 공소기각·재판취소' 시나리오가 그대로 실행되고 있다"고 주장했다.



나 의원은 "징계심의 과정, 위원 선정 과정에 청와대 개입이나 보고는 없었는지, 정성호 장관이 어디까지 개입했는지, 이재명 범죄 세탁을 위한 국가권력·직권 남용은 아닌지 철저한 수사와 조사가 필요하다"고 강조했다.



신동욱 최고위원도 페이스북 글을 통해 "연어 술 파티를 빼고 박상용 검사를 징계한다고? 그동안 분, 초까지 재가며 술 파티 의혹을 제기했던 민주당 의원들 누구라도 설명 좀 해 보라"고 따졌다.



그러면서 "왜 이런 대국민 사기극을 기획하고 실행했는지, 적어도 민주당 조작기소 국정조사특위 위원들은 이것만으로도 전원 의원직 제명감"이라고 비판했다.



개혁신당 이준석 대표는 페이스북에 "(신문고를 만든) 태종이 신문고 북을 쳤다고 그 북채를 잡은 손을 징계했다면 이방원은 천하의 웃음거리가 됐을 것"이라며 "박 검사가 한 일은 남을 고발한 것이 아니라 자기 억울함을 말한 것"이라고 적었다.



이어 "박상용 검사의 징계 사유에 '업무시간 중 페이스북 글 게시'가 들어있다"며 "이재명 정부의 영혼 없는 장관들이 올해 1월과 2월 두 달 동안 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글은 317건"이라고 꼬집었다.

<연합>

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