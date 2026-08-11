중국 덮친 태풍 '돌핀'… 강풍·물폭탄에 마을 쑥대밭

일부 지역에선 초속 20m 바람 불기도
최근 중국 동부를 강타한 제13호 태풍 ‘돌핀’이 11일 중국 내륙으로 이동하며 많은 비를 뿌리고 있다.
중국중앙(CC)TV 등 중국 매체는 기상 당국을 인용해 돌핀이 내륙 깊숙이 이동하고 있다며 특히 이날 오전 8시부터 24시간 동안 허난성 중부 등에 250∼300㎜의 비가 예상되고 일부 지역은 시간당 강수량이 80㎜를 넘을 수 있다고 전했다.
이날 오전 5시 기준 태풍 중심은 안후이성에 있으며, 일부 지역에서는 초속 20m의 바람이 부는 것으로 관측됐다. 돌핀은 시간당 15∼20㎞의 속도로 서북쪽으로 이동 중이다.
돌핀은 지난 9일 오후 5시 30분께 저장성 해안에 상륙했으며 8일을 기준으로 가장 많은 비가 내린 곳은 저장성 싼먼(970.3㎜), 시간당 강우량이 가장 많은 곳은 장쑤성 타이싱(119.4㎜)이었다.
상하이 쉬자후이 지역에는 전날 오후 4시까지 40시간 연속으로 비가 내렸고, 48시간 누적 강수량이 397.6㎜를 기록했다. 상하이 도심 하천인 쑤저우허 수위가 급격히 상승하면서 배수펌프를 동원해 물을 황푸강으로 긴급 방류하기도 했다.
상하이 곳곳에서는 도로와 주택이 물에 잠겼고, 공원·관광지도 운영을 중단했다. 태풍으로 항공·철도·해운 등 교통도 큰 차질을 빚었고 전날 상하이 공항 2곳에서는 943편의 비행기가 결항했다.
다만 이번 태풍에 따른 중국 내 인명·재산 피해 규모는 아직 공식 발표되지 않았다.
한편 중국 관영 글로벌타임스는 돌핀이 중국 상륙 전 6000㎞ 넘게 이동해 왔고 이는 일반적인 태풍의 3배 이상이라고 덧붙였다.
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