추경호 대구시장 “2차 이전 공공기관 유치 힘 모아야”

추경호 대구시장이 민선 9기 출범 이후 대구 동구 신서혁신도시 공공기관장들과 첫 간담회를 갖고 지역 경제 활성화와 상생 협력 방안을 논의했다.

11일 대구시에 따르면 추 시장은 이날 신서혁신도시에서 한국장학재단, 한국가스공사, 신용보증기금, 한국지능정보사회진흥원 등 9개 1차 이전 공공기관의 기관장 및 부기관장이 참석한 가운데 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 민선 9기 대구시의 시정 방향을 공유하고, 지역 경제 활성화, 중소기업 지원, 청년 일자리 창출, 혁신도시 정주여건 개선, 2차 공공기관 유치 등 산적한 지역 현안에 대한 협력 체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.

11일 추경호(가운데) 시장이 혁신도시 공공기관장들과 민선 9기 출범 이후 첫 간담회를 열고 기텸 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

추 시장은 이 자리에서 “혁신도시 공공기관들은 대구의 미래 성장을 이끌어 갈 핵심 파트너”라며 “지역 경제 활성화와 중소기업 지원, 청년 일자리 창출을 위해 보다 적극적인 역할을 해달라”고 당부했다. 특히 그는 공공기관들이 지역 내 자금 선순환을 유도할 수 있도록 지역은행을 주거래은행으로 선정하는 방안을 적극 검토해 줄 것을 요청했다. 아울러 지역 인재 채용 규모 확대와 지역 대학과의 현장실습 공동 운영을 제안하며, 지역 청년들에게 더욱 폭넓은 취업 기회를 제공해 달라고 강조했다.

기관별 맞춤형 협력도 제안됐다. 추 시장은 신용보증기금을 향해 “전국 6곳에 구축된 창업육성 플랫폼(NEST Space)을 본사가 위치한 대구에 신설해 창업벤처 보육 거점으로 만들어 달라”고 요청하는 한편, 경기변동에 취약한 업종의 지역 중소기업에 대한 보증 지원 확대를 건의했다.

정주여건 개선에 대한 대구시의 적극적인 의지도 강조했다. 시는 신서혁신도시의 대중교통 체계와 인프라를 대폭 개선하고, 공공기관 직원들을 위한 일과 후 문화강좌 개설 등을 빠른 시일 내에 추진하기로 약속했다. 이날 참석자들도 수도권 공공기관 2차 이전이 대구의 미래 성장 기반을 강화할 수 있는 중대한 기회라는 점에 깊이 공감했다.

추 시장은 “2차 공공기관 이전은 단순히 이전 규모를 늘리는 것을 넘어, 기존 1차 이전 공공기관과 시너지를 내며 연계 발전할 수 있는 공공기관을 전략적으로 유치해야 한다”며 “2차 공공기관 유치를 위해 기관장들이 힘을 모아달라”고 강조했다.

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