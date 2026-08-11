용산구, 광복 81주년 맞아 백범 김구 정신 되새긴다 [지금 우리 동네는]

서울 용산구가 제81주년 광복절과 유네스코 지정 ‘김구 탄생 150주년 기념해’를 맞아 백범 김구 선생의 애국정신과 광복의 역사적 의미를 알리는 홍보에 나섰다.

서울 용산구가 제81주년 광복절과 유네스코 지정 ‘김구 탄생 150주년 기념해’를 맞아 이태원역 2번 출구 옆에 설치한 홍보 현수막. 용산구 제공

용산구는 지역 내 저단형 공공현수막 지정게시대 20곳에 ‘백범의 꿈, 용산구가 이어갑니다’라는 문구를 담은 현수막을 설치했다고 11일 밝혔다. 현수막은 광복절 주간 동안 게시한다.

구는 김구 선생의 삶과 정신을 구민들과 기억하고 세계가 함께 기념하는 김구 탄생 150주년의 의미를 알리기 위해 이번 홍보를 마련했다.

구는 김구 선생과 인연이 깊은 지역이다. 국가유산인 효창공원에는 김구 선생을 비롯해 독립운동에 헌신한 애국선열들이 잠들어 있다.

광복 이후 김구 선생은 1946년 윤봉길·이봉창·백정기 의사의 유해를 효창공원에 안장하고 유해를 찾지 못한 안중근 의사의 가묘도 마련했다. 1948년에는 대한민국임시정부 요인인 이동녕·차리석·조성환 선생의 유해를 봉안했다. 김구 선생도 1949년 서거한 뒤 효창공원에 안장됐다. 공원을 찾으면 김구 선생 묘역을 비롯, 삼의사 묘역, 대한민국임시정부 요인 묘역, 의열사, 백범김구기념관 등을 둘러보며 독립운동가들의 숭고한 희생과 대한민국임시정부의 역사를 직접 만날 수 있다.

지난해 열린 제43차 유네스코 총회에서는 2026년을 ‘김구 탄생 150주년 기념해(150th anniversary of the birth of Kim Koo)’로 공식 지정했다.

김경대 용산구청장은 “용산은 독립운동의 역사를 계승해야 할 특별한 책임과 사명을 지닌 도시”라며 “광복 81주년과 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해를 맞아 더 많은 분들이 효창공원을 찾아 선열들의 희생과 헌신을 기억하고 나라 사랑 정신을 함께 되새기길 바란다”고 말했다.

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