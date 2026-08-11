로제 "블랙핑크 10주년, 블링크 더 외롭게 만들어 미안"

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로가수 로제가 데뷔 10주년 팬 이벤트 잡음과 관련해 팬덤 '블링크'에게 미안한 마음을 전했다.

로제는 11일 팬 소통 채널을 통해 "팬들의 마음에 공감이 돼 마음을 정리하기까지 시간이 걸렸다"며 "그동안 여러분을 더 외롭게 만든 것 같아 마음이 무겁다"고 밝혔다.

이어 "10주년이라는 중요한 날 모두가 행복하길 바랐는데, 마음처럼 풀리지 않아 미안하다"고 전했다.

앞서 블랙핑크는 지난 8일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 데뷔 10주년 기념 '미트 앤 그리트(Meet & Greet)' 행사를 열었으나, 촉박한 공지와 짧은 진행 시간 등으로 미흡한 운영에 대한 팬들의 아쉬움이 쏟아졌다. 행사 당일 멤버 지수 역시 "큰 섭섭함을 안겨주게 돼 미안하다"며 고개를 숙인 바 있다.

로제는 "10년 동안 서로 사랑을 주고받을 수 있어 벅차오를 만큼 행복했다"며 "아쉬움은 남아도 10주년을 진심으로 축하하며 앞으로 더 좋은 추억을 쌓아가자"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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