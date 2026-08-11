오픈AI 윤리책임자, 1년 안돼 퇴사

오픈AI의 윤리책임자 클로이 바칼라르가 회사에 합류한 지 1년도 안 돼 회사를 떠났다고 파이낸셜타임스(FT)가 10일(현지시간) 보도했다.



오픈AI 대변인은 바칼라르의 퇴직을 확인하면서 "AI 윤리는 오픈AI 내 특정 개인이나 단일팀의 업무가 아니다. 윤리적 고려는 여러 팀이 주도하는 모델 구축 과정에 깊이 반영돼 있다"고 밝혔다.

로이터=연합뉴스



6년간 메타플랫폼의 윤리책임자로서 인스타그램과 페이스북 등에 윤리 원칙을 반영하는 업무를 맡아온 그는 지난해 8월 오픈AI의 AI 윤리책임자로 이직했다.



바칼라르의 퇴사는 요하네스 하이데케 안전시스템 책임자, 미션 조율 책임자겸 미래학자인 조슈아 아키엄을 비롯해 오픈AI 고위직들이 최근 몇 주 새 퇴사한 가운데 나왔다.



바칼라르는 최근 한 AI 콘퍼런스에서 "우리는 비행하면서 동시에 비행기를 만들어가고 있다"고 말했다.



바칼라르는 오픈AI에서 모델 개발에 대한 윤리적 접근법, 인간과 AI의 상호작용, 기계의 의식 여부를 둘러싼 논쟁 등을 주로 다뤘다. 그는 오픈AI의 유일한 전담윤리학자였으며 현재 그를 대체할 인물은 없는 것으로 알려졌다.



기술기업들은 기술이 이용자와 사회에 미치는 영향을 다루기 위해 윤리학자를 영입했다. 이들의 역할은 제품 개발과 규제 대응으로 확대되는 경우가 많았다.

<연합>

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