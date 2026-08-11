日 후쿠시마산 복숭아, 16년 만에 대만 수출 재개

2011년 일본 후쿠시마 제1원자력발전소 사고 이후 중단됐던 일본 후쿠시마현산 복숭아의 대만 수출이 빠르면 이달 중순부터 본격적으로 재개될 전망이다.



후쿠시마 명물인 복숭아의 대만 본격 수출은 지난 2010년 이후 16년 만이다.

일본 후쿠시마산 복숭아. 교도=연합뉴스



11일 요미우리신문에 따르면 대만 농업부는 최근 대만으로 복숭아를 수출할 수 있는 과일 선별·포장 시설 목록을 갱신하며 후쿠시마현 내 시설 2곳을 새롭게 추가했다.



이번에 수출 승인을 받은 시설은 후쿠시마현 다테시에 위치한 '안포 공방 미라이'와 후쿠시마시의 'ABE 프루츠 선별장'이다.



대만 농업부는 지난달 28일 해당 시설들을 방문해 현장 검사를 진행한 뒤 이달 5일 자로 합격 판정을 통보했다.



후쿠시마현산 복숭아의 대만 수출은 원전 사고 이전인 2010년 약 18.5t에 달했으나, 2011년 3월 동일본대지진 당시 원전 사고가 발생하며 사실상 전면 중단됐다.



이후 방사성 물질 기준치를 충족한 물량에 한해 시험적으로 수출이 이뤄졌으나, 2023년 50㎏, 2025년 715㎏ 수준에 머물렀다.



그동안 후쿠시마현과 일본 전국농업협동조합연합회(JA) 등은 대만 시장 재진입을 위해 지속해서 현지 당국을 설득하고 검사를 요청해 왔다.

<연합>

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