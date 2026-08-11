"허위정보 탓 이민자 쇄도"…EU, 메타·틱톡과 세우타 팩트체크

유럽연합(EU)이 외부 국경인 스페인 세우타에서 발생한 이민자 쇄도와 관련한 허위정보를 규제하기 위해 메타, 틱톡 등 글로벌 소셜미디어 업체와 협력에 나선다.



10일(현지시간) 정치전문매체 폴리티코 유럽에 따르면 EU는 온라인에 확산한 허위정보가 세우타 사태에 한몫했다고 보고 신속한 대처를 위한 팩트체크 체계를 만들기로 했다.

지난 4일(현지시간) 스페인 세우타의 한 해변에서 이민자들이 적십자에서 제공한 음식을 먹고 있다. EPA연합뉴스

EU 집행위원회는 틱톡, 메타 관계자들을 만나 세우타 사태와 관련한 허위정보의 악영향을 줄이기 위한 정보 교환, 협력 메커니즘을 구축하는 데 합의했다.



이에 따라 소셜미디어, 팩트체크 기관, EU 집행위원회는 사안을 전담할 소통 창구를 개설해 문제가 있는 게시물을 신속하게 판별해 필요하면 삭제까지 할 수 있는 토대를 마련하게 된다.



북아프리카 모로코에 둘러싸인 인구 8만여명의 세우타는 지난달 이민자 수만 명이 한꺼번에 밀려들어 사회적 혼란을 겪고 있다.



원인을 두고는 스페인이 불법 이민자를 대거 포용한다는 근거 없는 정보가 대규모 월경을 부채질했다는 분석이 힘을 얻고 있다.



세우타 사태 때문에 EU 내부에서는 이민정책을 둘러싼 고질적 논쟁이 다시 불붙었다.



이탈리아가 스페인의 이민정책을 비판하며 스페인에서 오는 입국자들에게 국경통제를 강화하는 등 회원국 간 갈등도 악화하고 있다.

<연합>

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