국힘 '선출직 평가TF' "국민·당원 의사 반영한 시스템 만들 것"

국민의힘 '선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF)'는 11일 국민과 당원의 목소리를 비중 있게 반영하는 평가 기준을 마련하겠다는 방침을 세웠다.



TF 위원장인 정희용 사무총장은 이날 국회에서 열린 2차 회의 모두발언에서 "민주당이 시행하고 있는 선출직 공직자 평가제를 비교 검토해서 민주당보다 더 체계적인 평가 기반을 만들 예정"이라며 "당원 중심 정치 구현을 평가의 핵심 축으로 삼으면서도 일반 국민들에게도 다가갈 수 있는 체계를 만들겠다"고 밝혔다.

국민의힘 선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF) 위원장인 정희용 사무총장이 11일 국회에서 열린 TF 2차 회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

또 정 총장은 "다양한 의견을 듣겠다"며 "광역 기초의원 및 단체장, 필요하다면 국회의원도 참여하게 해드리고 원외당협위원장에게도 듣고 건의 사항을 받아 진행할 예정"이라고 덧붙였다.



위원인 강대식 의원은 "첫째도 둘째도 국민의 눈으로 수긍하고 고개를 끄덕일 수 있는 그런 시스템을 만드는 게 관건"이라고 말했다.



이날 회의에서는 평가 체계를 구축하기 의견 수렴 방안이 구체적으로 논의됐다.



보도자료에 따르면 TF는 당 소속 선출직 공직자 전원 대상 온라인 설문, 광역·기초 단체장 및 의원 간담회 등을 실시하고 전직 국회의원 및 원로의 의견을 담아내는 방안도 마련한다는 방침이다.



이와 동시에 선출직 공직자별 특성을 반영한 평가체계 수립을 위한 외부 연구용역을 발주하기로 했다.



TF는 "연구용역을 통해 선출직 공직자별 고유한 활동 영역과 당무 기여도 등을 종합적으로 측정하고, 지역별 유불리 등을 과학적으로 보완할 수 있는 맞춤형 평가체계를 도출해 낼 계획"이라고 설명했다.



정 총장은 "객관적 데이터와 지표에 기반한 투명한 체계를 확립하는 것이 평가혁신의 출발점"이라며 "국민과 당원의 목소리를 들을 수 있는 공정한 평가시스템을 완성하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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