노원역 교차로에 횡단보도 신설…주민 불편 줄인다 [지금 우리 동네는]

서울 노원구가 노원역 교차로에 횡단보도를 새로 설치하는 등 주요 교차로의 보행환경을 잇달아 개선하고 있다. 주민 불편이 큰 지점을 살피고 필요한 자료를 직접 준비하며 경찰·서울시 등 관계기관과의 협의에 속도를 내고 있다.

시민들이 지난달 28일 노원역 교차로에 새로 설치된 횡단보도를 건너고 있다. 노원구 제공

노원구는 대각선횡단보도와 횡단보도를 늘리고 신호체계를 개선하는 등 주민들의 보행 편의를 높이기 위한 교통시설 개선을 추진하고 있다고 11일 밝혔다.

현재 지역 내 대각선횡단보도는 총 16곳이다. 2008년 상원초등학교 후문에 처음 설치한 뒤 학교와 공동주택 등 보행량이 많은 지역을 중심으로 확대해 왔다. 올 하반기에는 중계로 신안동진아파트 교차로에도 추가 설치할 예정이다.

대각선횡단보도와 횡단보도를 신설하려면 차량 지체 등 교통 흐름에 미치는 영향 등을 함께 고려해야 해 관계기관의 검토와 심의가 필요하다.

구는 이 과정에 걸리는 시간을 줄이기 위해 사업 초기부터 관할 경찰서와 서울시, 북부도로사업소 등과 합동으로 현장점검을 시행하고 협의에 선제적으로 나서고 있다. 담당 부서가 직접 현장조사와 현황 분석을 실시하고 교통처리계획도까지 작성해 경찰 교통심의 근거자료로 제출하기도 한다.

올해도 주요 교차로 곳곳에서 개선 사업이 진행되고 있다. 은행사거리 서측 청구종합상가 인근은 학원이 밀집해 유동인구가 많지만 비보호 좌회전 신호체계로 운영되고 있다. 구는 보행 안전을 확보하기 위해 동시 보행 신호 도입을 요청했고 현재 서울시가 관련 설계를 진행하고 있다.

지하철 이용객이 많은 노원역 교차로에는 지난달 28일 횡단보도를 새로 설치했다. 기존에는 롯데백화점 방향으로 우회해야 했지만 횡단보도 신설로 보행 동선이 짧아졌다. 상계6·7동 주민센터 삼거리에도 단절된 보행로를 잇는 횡단보도가 들어설 예정이다. 서울시가 관련 예산을 확보했으며 현재 시공을 앞두고 있다.

차량 통행을 개선하기 위한 사업도 함께 추진한다. 은행사거리 동북측 일방통행 전환과 월계1동 주민센터 앞 유턴 신설, 월계미성아파트 인근 좌회전 대기공간 확보 등 교통시설 개선안 12건이 경찰 교통심의를 통과해 순차적으로 시공될 예정이다.

서준오 노원구청장은 “횡단보도 하나를 설치하는 데도 여러 관계기관의 검토와 협의가 필요한 만큼 구가 먼저 현장을 살피고 필요한 자료와 교통처리계획도를 마련해 사업 추진 속도를 높이고 있다”며 “앞으로도 보행 취약 지점을 적극적으로 발굴하고 관계기관과 긴밀히 협력해 주민들이 안심하고 다닐 수 있는 교차로 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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