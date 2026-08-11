"애플 '올글래스 아이폰' 무산… 폴더블도 틈새제품 그칠 듯"

애플이 스마트폰 시장 진출 20주년을 겨냥해 준비했던 '올글래스(all-glass) 아이폰' 출시 계획을 접은 데 이어, 또 다른 고가 전략 카드인 폴더블 아이폰마저 틈새 제품에 그칠 것이라는 전망이 나왔다.



미국 투자은행 제프리스는 이를 근거로 애플 주식 투자의견을 '언더퍼폼'(중립 이하)으로 하향 조정했다.

애플 스토어. 로이터연합뉴스

10일(현지시간) 마켓워치에 따르면 에디슨 리가 이끄는 제프리스 애널리스트팀은 이날 보고서에서 애플이 준비해온 올글래스 아이폰이 생산 수율 문제로 취소됐다고 밝혔다.



이는 조너선 아이브 전 최고디자인책임자(CDO)가 그려온 '유리 한 장처럼 보이는 스마트폰' 구상에 다가서려던 시도였다.



제프리스는 이 모델이 내년 9월 출시돼 평균 판매가 2천60달러(약 292만원)에 책정될 예정이었다고 전했다. 이는 999달러(약 141만원)부터 시작하는 현재 아이폰17 프로맥스보다 훨씬 비싼 가격이다.



제프리스는 공급망 조사를 근거로 이번 취소가 아이폰에 새 폼팩터를 도입해 평균판매단가(ASP)를 끌어올리려는 애플 계획에 "중대한 차질"이라고 평가했다.



또한 리 애널리스트는 남은 가격·마진 확대 동력이 올가을 공개가 예상되는 폴더블 아이폰뿐이라고 짚으면서도, 이 제품 역시 '틈새' 제품에 그칠 것으로 내다봤다.



메모리 가격 상승 여파로 '아이폰18 폴드'의 가격은 저장용량에 따라 2천199달러에서 3천99달러(약 312만∼439만원) 사이에서 책정될 수 있다고 그는 전망했다.



시장 일각에서 폴더블 아이폰이 강한 초기 수요를 이끌며 애플 성장의 '의미 있는' 동력이 될 것이라는 기대가 나왔던 것과는 온도차가 있는 진단이다.



모건스탠리의 에릭 우드링 애널리스트는 최근 보고서에서 애플의 D램 평균 구매비용이 2025∼2027회계연도 사이 370% 급등할 것이라며, 아이폰18 시리즈 전반에 200달러의 가격 인상이 유력하다고 밝혔다.



이날 애플 주가는 1.5% 하락한 308.26달러로 거래를 마쳤다. 제프리스가 제시한 목표주가 263.66달러는 현 주가 대비 16% 추가 하락 여지가 있다는 의미다.



하지만 이날 블룸버그 통신은 사안에 정통한 관계자들을 인용해 애플이 올글래스 아이폰 계획을 취소하지 않았으며 아이폰 20주년을 겨냥한 유리 중심 디자인 개편을 여전히 추진 중이라고 보도했다.



소식통들에 따르면 애플은 내년 아이폰 프로 모델(내부명 'V73'·'V74')에 새로운 유리 디자인을 적용할 계획이다.



전면과 후면에 유리를 쓰고 측면은 곡면 처리하되, 가운데에는 금속 밴드를 두르는 방식이다. 다만 애플 디자인 스튜디오가 주도했던, 금속 없이 유리로만 마감하는 버전은 유리 패널 연결 문제와 대량 생산의 어려움으로 초기 단계에서 접힌 것으로 전해졌다.



블룸버그는 새 아이폰 디자인이 통상 출시 약 1년 전에 확정된다는 점에서 2027년 모델 계획은 이미 심화 테스트 단계에 있다고 전했다.

<연합>

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