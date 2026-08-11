박홍근 "예산안 편성 막바지…완성도 높여달라"

박홍근 기획예산처 장관은 11일 조만간 발표를 앞둔 내년도 예산안을 "마지막까지 면밀히 점검하고 완성도를 높여달라"고 기획처 간부들에게 당부했다.



박 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 확대간부회의에서 "2027년도 예산안 편성 및 2026∼2030년 국가재정운용계획 수립이 막바지에 접어들었다"며 이같이 말했다.

박홍근 기획예산처 장관. 연합뉴스

그는 이어 "모든 정책은 국민들이 이해하고 공감할 수 있을 때 완성된다"며 "철저하게 국민 눈높이에서 설명하고 소통하는 데 각별히 노력해달라"고 강조했다.



박 장관은 청년 세대 지원을 위한 패키지 대책 준비 상황도 점검했다.



그는 "교육과 일자리, 자산, 주거, 출산·양육 등에 이르기까지 촘촘한 지원이 필요하다"며 "특히 국가 정책 때문에 결혼을 망설이는 일이 없도록 '결혼 페널티' 해소에도 신경 써달라"고 주문했다.



또 다음 달 정기국회 개회를 앞두고 공익신고장려기금법, 자발적 탄소시장법 등 중점 추진 법안에 관해 국회와 긴밀히 소통하고 신속하게 발의해달라고 지시했다.



조직 문화 개선도 주문했다.



박 장관은 "갑질 근절 교육, 보고서 양식 통일, 출장 최소화 등 즉시 할 수 있는 과제부터 추진해달라"며 "간부들부터 솔선하여 불필요한 업무는 줄이고, 직원들이 충분한 재충전의 기회를 가질 수 있도록 배려해달라"고 언급했다.

<연합>

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