정해인, 하영 증조부 논란 속 작품 홍보 계속

배우 정해인이 출연 중인 '이런 엿같은 사랑'의 홍보를 이어갔다.

정해인은 10일 소셜미디어에 "장태하"라고 적었다.

배우 정해인. SNS 캡처

그러면서 넷플릭스코리아 계정과 출연작인 '이런 엿같은 사랑'을 언급했다.

또 다른 게시물에서는 해당 작품이 넷플릭스 인기 드라마 1위에 오른 현황도 공유했다.

'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 '고은새'(하영)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 '장태하'(정해인)의 설렘 가득한 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디 드라마다.

한편 하영 측은 증조부의 친일 의혹이 제기된 데 대해 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"고 말했다.

아울러 "배우 하영은 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임할 것이다. 감사하다"고 했다.

대정실업친목회는 조선인 상류층으로 이뤄진 친일단체로, 이완용이 고문을 맡았다. 하영의 증조부인 안상호는 평의원으로 활동했다. 안상호는 1902년 일본 동경자혜의학전문학교를 졸업해 한국인 처음으로 일본 의사자격증을 취득했다. 1904년 귀국해 서울 종로3가에 개인 진료소를 마련해 의료 활동을 했다. 고종을 진료하기도 했다.

<뉴시스>

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