이근수 대구 북구청장, 구내 방송 일일 DJ 변신

이근수 대구 북구청장이 구내 방송의 일일 DJ로 변신해 직원들에게 따뜻하고 강력한 청렴 메시지를 전했다.

11일 대구 북구에 따르면, 이근수 구청장은 전날 구내 방송 프로그램인 ‘청렴 레디(Ready)오’의 일일 DJ로 나서 청렴한 공직사회 조성을 위한 소통의 시간을 가졌다.

이근수 구청장이 일일 DJ로 변신해 직원들에게 청렴 메시지를 전하고 있다. 대구 북구 제공

‘청렴 레디(Ready)오’는 매월 구청 간부들이 일일 DJ가 되어 직원들에게 청렴을 주제로 메시지를 전달하는 구청만의 특색 있는 프로그램이다. 이번 방송은 민선 9기 출범을 맞아 직원들과의 소통을 강화하고, 구정 전반에 청렴 문화를 깊이 뿌리내리겠다는 이 구청장의 강한 의지를 반영해 마련했다.

이날 방송에서 이 구청장은 ‘존중과 공정이 함께하는 조직문화’를 주제로 일상 속에서 실천할 수 있는 청렴과 적극 행정의 중요성 등을 강조했다. 특히 청렴과 공정이 구민을 위한 행정 서비스의 출발점이자, 공직 내부에서 반드시 지켜야 할 최우선 가치임을 명확히 했다.

또한 이 구청장은 건전하고 건강한 조직문화를 만들기 위해 기존의 불합리한 관행을 과감히 개선하겠다고 선언했다. 이와 함께 직원들이 현장에서 겪는 다양한 의견과 고충을 구정 운영에 적극적으로 반영하겠다고 약속해 직원들의 큰 호응을 얻었다.

북구는 이번 방송에 이어 9월 ‘청렴 토크콘서트’를 개최할 예정이다. 이를 통해 직원들과 청렴에 대한 공감대를 더욱 넓히고, 상호 소통과 신뢰를 바탕으로 한 건강한 공직문화를 지속적으로 조성해 나간다는 계획이다.

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