KT, 롯데백화점에 차세대 메시징 서비스 ‘RCS’ 구축

KT는 롯데백화점에 차세대 기업 메시징 서비스 ‘RCS(Rich Communication Services) 시스템’을 구축했다고 11일 밝혔다.
롯데백화점이 백화점 업계 최초로 갖춘 이 시스템은 차세대 문자 규격으로 고화질 이미지, 대용량 영상 전송을 지원한다.
별도 애플리케이션(앱) 설치 없이 기본 문자메시지 앱에서 이미지, 버튼, 링크 등 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있다.
브랜드 프로필 기능 적용으로 수신자는 기업 사칭이나 스팸 걱정 없이 메시지를 안심하고 확인할 수 있다.
RCS는 KT의 기업용 메시징 플랫폼 ‘Communis(커뮤니즈)’를 기반으로 구축됐다.
양사는 RCS 시스템 구축을 계기로 인공지능(AI) 기반 개인화 마케팅, 멤버십 서비스 연계 등 고객 경험 혁신을 위한 다양한 디지털 서비스 협력도 확대해 나갈 계획이다.
KT 관계자는 “유통업계의 디지털 혁신을 지원하고 기업과 고객을 더욱 안전하고 편리하게 연결할 수 있는 서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지