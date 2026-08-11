KT, 롯데백화점에 차세대 메시징 서비스 ‘RCS’ 구축

KT는 롯데백화점에 차세대 기업 메시징 서비스 ‘RCS(Rich Communication Services) 시스템’을 구축했다고 11일 밝혔다.

KT는 롯데백화점에 차세대 기업 메시징 서비스 ‘RCS(Rich Communication Services) 시스템’을 구축했다고 11일 밝혔다. KT 제공

롯데백화점이 백화점 업계 최초로 갖춘 이 시스템은 차세대 문자 규격으로 고화질 이미지, 대용량 영상 전송을 지원한다.

별도 애플리케이션(앱) 설치 없이 기본 문자메시지 앱에서 이미지, 버튼, 링크 등 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있다.

브랜드 프로필 기능 적용으로 수신자는 기업 사칭이나 스팸 걱정 없이 메시지를 안심하고 확인할 수 있다.

RCS는 KT의 기업용 메시징 플랫폼 ‘Communis(커뮤니즈)’를 기반으로 구축됐다.

양사는 RCS 시스템 구축을 계기로 인공지능(AI) 기반 개인화 마케팅, 멤버십 서비스 연계 등 고객 경험 혁신을 위한 다양한 디지털 서비스 협력도 확대해 나갈 계획이다.

KT 관계자는 “유통업계의 디지털 혁신을 지원하고 기업과 고객을 더욱 안전하고 편리하게 연결할 수 있는 서비스를 지속 확대하겠다”고 말했다.

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