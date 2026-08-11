다이닝브랜즈그룹, GPTW ‘일하기 좋은 기업’ 인증 획득

종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 글로벌 신뢰경영 평가기관 ‘GPTW(Great Place To Work)’로부터 ‘일하기 좋은 기업’ 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 글로벌 신뢰경영 평가기관 ‘GPTW(Great Place To Work)’로부터 ‘일하기 좋은 기업’ 인증을 획득했다고 11일 밝혔다. 다이닝브랜즈그룹 제공

GPTW는 매년 170개국 3만여개 기업의 조직문화를 진단·평가해 ‘일하기 좋은 기업’, ‘일하기 좋은 100대 기업’, ‘세계에서 가장 일하기 좋은 기업’을 선정한다.

인증은 독립적인 평가 절차를 거쳐 부여됐으며, 임직원을 대상으로 한 익명 설문조사와 조직의 제도·정책·인사(HR)·리더십 문화를 포함한 기업문화 전반에 대한 심층 평가를 통해 이루어졌다.

다이닝브랜즈그룹은 격주 금요일 오후 4시 조기 퇴근을 보장하는 ‘패밀리데이’, 해외연수·멘토링·와인세미나·트렌드 특강 등 자기계발 기회를 아우르는 교육 성장 지원, 시차출퇴근제와 직원 할인 혜택 등 다양한 복지 제도를 운영 중이다.

이와 함께 신규 입사자의 조직 적응을 돕는 ‘영 다이너 온보딩 프로그램’, 브랜드별 리더 육성을 위한 ‘예비 리더 아카데미’ 등 프로그램도 갖췄다.

최두영 다이닝브랜즈그룹 HR지원담당 이사는 “구성원이 성장과 소통, 존중과 연결을 경험할 수 있는 일터를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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