원고 곳곳 붉은색 검열 흔적… 심훈 '그날이 오면' 친필원고 공개

시 '그날이 오면'과 소설 '상록수'의 작가 심훈(본명 심대섭·1901∼1936)이 남긴 친필원고 등이 공개됐다.



국립한국문학관은 광복절을 앞두고 10일 서울 은평구 은평문화원에서 국외 입수자료 공개 기자회견을 열고, 심훈의 유가족으로부터 기탁받은 친필원고 등 문학 자료를 선보였다.



이번에 기탁받은 자료는 총 46건 59점으로, 대표적 장편 소설 '상록수', '직녀성', '영원의 미소' 친필원고와 영화 각본 등 주요 문학 자료는 물론 사진, 심훈 부고 전보 등 개인사적 자료도 다수 포함됐다.

'심훈시가집'에 수록된 '그날이 오면'(왼쪽)과 고교시절의 심훈의 모습. 국립한국문학관 제공

특히 일제 치하 검열로 인해 책으로 간행되지 못한 시 '그날이 오면', 1936년 베를린 올림픽 손기정 선수의 금메달 획득 소식을 듣고 썼다고 알려진 '오오, 조선의 남아여!' 등을 포함하고 있어 문학사적 가치는 물론 항일독립운동사적 자료로도 가치가 높다고 문학관은 강조했다.



심훈은 일제강점기 한국 문학을 대표하는 소설가이자 시인, 언론인으로 그의 문학 작품에는 항일민족정신이 강하게 반영돼 있다. 그는 1919년 경성 제일고등보통학교 4학년 때 3·1 만세운동에 참여했다가 옥고를 치렀다.



이번에 한국으로 돌아온 '심훈시가집'은 1932년 심훈이 단행본 출판을 위해 직접 묶은 자료이다.



'심훈시가집'에는 3·1 만세운동에 참여했다가 체포돼 서대문 형무소에 수감 중일 때 쓴 '감옥에서 어머님께 올린 글월'이라는 편지글이 작가의 친필로 남아 있다. 또 조국이 독립되는 날, 종로의 종을 머리로 들이받아 두개골이 깨어져도 기뻐 죽을 것이라는 극적인 표현으로 유명한 '그날이 오면'도 수록돼 있다.



출판 허가를 위해 조선총독부 경무국 도서관에 제출한 원고의 표지와 내지에는 일제의 검열 흔적인 붉은 선과 붉은 도장이 가득하다.



임헌영 관장은 "심훈의 '그날이 오면'은 구한말 매천 황현의 '절명시'와 쌍벽을 이루는 일제 치하 '제2의 절명시'로 평가받아 마땅하다"며 자료의 의미를 강조했다.



문학관이 이번에 기탁받은 자료는 미국에 살고 있는 심훈의 유가족이 소장하고 있던 것이다.



기탁 자료 곳곳에는 심훈 작가의 셋째 아들인 심재호(1936∼2021년) 선생의 메모가 붙어 있다. 그는 심훈이 세상을 떠난 1936년 태어나 아버지의 얼굴도 모른 채 부친의 문학 자료를 정리하고 평생 지켜왔다.



동아일보 기자였던 심재호는 1974년 미국으로 건너갔으며, 미국 버지니아주 알링턴의 자택에 심훈의 자료를 보관해왔다.



문학관은 법인 설립 직후인 2019년부터 심훈 문학자료 수집을 협의했으며, 7년에 걸친 협의 끝에 올해 6월 초 기탁약정서를 체결하며 결실을 보았다.



이날 기자회견에는 심훈의 손녀인 심영주·심영민 씨도 화상으로 참석했다.



심영주 씨는 "아버지(심재훈)께서 오동나무함에 50년 동안 보관해온 자료"라며 "아버지께서는 자료가 조국에 돌아가야 한다고 생각했고 저희도 그렇게 생각해왔다. 국립한국문학관에서 할아버지 정신에 맞게 보관해주길 바란다"고 말했다.



심영민 씨도 "이번 기증을 계기로 할아버지의 작품이 한국문학에 어떤 기여를 했는지 더 활발한 연구가 이뤄졌으면 좋겠다"는 바람을 전했다.



문학관은 일제강점기, 전쟁, 분단을 겪으며 유실된 많은 한국 문학 자료를 체계적으로 수집하는 데 집중해 왔다.



문학관이 해외에 있는 한국 문학 자료를 수집한 것은 2023년 일본의 고(故) 오무라 마스오 교수의 연구자료를 기증받은 후 이번이 두 번째다. 이렇게 수집된 한국 문학 자료는 약 12만점에 달한다. 문학관은 내년 4월 개관을 앞두고 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지