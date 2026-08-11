후지산 산장에 걸린 욱일기… 서경덕 “전쟁범죄 부인하는 꼴”

후지산 산장에 걸린 욱일기. 서경덕 교수 인스타그램 캡처

일본을 대표하는 관광지인 후지산의 한 산장에 욱일기가 걸려 있는 모습이 포착됐다는 주장이 나왔다.

후지산을 찾는 외국인 관광객들이 욱일기의 역사적 의미를 모른 채 일본을 상징하는 문양으로 받아들일 수 있다는 지적도 제기됐다.

서경덕 성신여대 교수는 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 후지산의 한 산장 국기 게양대에 욱일기가 걸린 모습이 담긴 사진과 영상을 제보받았다고 밝혔다.

서 교수는 이에 대해 “전쟁범죄를 부인하는 꼴”이라고 비판했다.

욱일기는 일본이 과거 아시아 각국을 침략하는 과정에서 사용한 군기 가운데 하나로, 한국을 비롯한 아시아에서는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 것으로 인식되고 있다.

후지산은 일본 국내 관광객뿐 아니라 해외 관광객들도 많이 찾는 대표적인 관광지다. 이 때문에 서 교수는 욱일기의 역사적 배경을 알지 못하는 외국인들이 이를 일본의 전통적인 상징물이나 관광 기념물 등으로 오해할 가능성을 우려했다.

서 교수는 “욱일기는 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 때 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징한다”며 “관광객들이 이런 역사를 모른 채 일본의 상징물로 여기고 사진과 영상을 찍는 것이 가장 큰 문제”라고 주장했다.

후지산 산장에서 판매되는 욱일기 나무 스틱. 서경덕 교수 인스타그램 캡처

욱일기가 관광 상품에 활용되고 있다는 점도 지적했다.

서 교수에 따르면 후지산 등산 과정에서 각 산장을 돌며 기념 도장을 찍는 데 사용하는 나무 스틱에 욱일기 문양이 들어간 상품도 판매되고 있다. 서 교수는 이를 두고 욱일기의 상품화가 계속되고 있다고 비판했다.

앞서 지난해 12월에도 서 교수는 후지산 주변 기념품점에서 욱일기 문양이 들어간 나무 스틱이 판매되고 있다며 문제를 제기한 바 있다. 당시에도 해당 상품이 해외 관광객들에게 인기 있는 후지산 기념품 가운데 하나라고 지적하며 욱일기의 역사적 의미를 알리는 다국어 영상 제작 계획을 밝힌 바 있다.

서 교수는 이번에 제보받은 사진과 영상을 활용해 ‘후지산 욱일기’의 문제점을 알리는 다국어 영상을 제작할 계획이다.

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