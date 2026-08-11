정은표, 서울대子 정지웅 향한 애틋함…"날 3번 살린 은인"

배우 정은표가 아들 정지웅에게 고마운 마음을 전했다.

10일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'는 '부모와 자녀' 특집으로 꾸며졌다.

지난 10일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '말자쇼'에는 배우 정은표와 아들 정지웅이 게스트로 출연했다. KBS 제공

이날 게스트로 출연한 정은표는 아들에 대해 "날 3번 살린 은인"이라고 밝혔다.

그는 "연애시절에 우유부단해서 결혼을 망설였다. 그런데 우리 의지와 상관없이 이 녀석이 찾아왔다. 덕분에 100일 만에 아내와 결혼했다"고 말했다.

이어 "지웅이가 7살 때 경제적으로 어려운 시기였다. 그때 '붕어빵'이라는 프로그램에서 연락이 와서 나갔는데 지웅이 너무 잘했다. 상품으로 소고기도 받았다"고 회상했다.

그러면서 "SBS 주차장 나오는데 작가한테 고정 연락을 받았다. 4년 넘게 고정 출연하면서 경제적으로 힘들었던 것들도 해결됐다"고 말했다.

정은표는 "대학도 '대학교만 갔으면 좋겠다' 정도였지 좋은 대학교를 갈 거라고 생각 못 했다"며 "(서울대 간) 덕분에 아이를 잘 키운 아빠로 강연도 많이 다닌다. 친구가 날 계속 끌고 가주는 거 같다"고 했다.

그는 "오늘 나온 것도 연극 공연을 준비 중인데 이런 프로그램 섭외가 잘 안된다. 나 혼자는 약한 데 이 친구랑 같이 한다고 하니까 '말자쇼' 연락이 왔다. 연극 제작사에서 '서울의 별' 홍보하고 오라고 난리가 났다"고 전해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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