국민체육진흥공단 한국스포츠과학원, 연구윤리·연구비 투명성 강화

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 한국스포츠과학원이 연구의 공정성과 투명성을 높이고 연구비 집행의 책임성을 강화하는 등 연구문화 혁신에 나섰다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 한국스포츠과학원 청렴연구 실천상 시상 사진. (맨 왼쪽부터) 김미숙 한국스포츠과학원 수석연구위원, 이상철 수석연구위원, 송강영 원장, 신성연 책임연구위원. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 한국스포츠과학원 연구문화 혁신 실천강령 선포식 단체 사진. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO) 한국스포츠과학원은 지난 10일 서울 올림픽회관에서 연구직을 포함한 전 직원이 참석한 가운데 ‘연구문화 혁신 실천강령 선포식’을 열었다고 11일 밝혔다.

이번 선포식은 연구 성과의 품질관리와 연구비 집행은 물론 내부 보고와 대외 대응 등 연구사업 전반을 점검하고, 연구윤리와 책임성을 조직 구성원의 일상적인 실천으로 정착시키기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 모범적인 연구 활동과 청렴 실천을 독려하기 위한 ‘청렴 연구 실천상’ 시상식도 진행됐다.

한국스포츠과학원 구성원이 지켜야 할 연구문화의 기본 원칙을 담은 ‘연구문화 혁신을 위한 실천강령’을 선포하고 함께 제창했다. 실천강령에는 조직의 비전과 가치 공유, 법령과 규정 준수, 연구 전 과정의 체계적인 관리, 연구의 공정성과 투명성 확보 등이 담겼다.

특히 연구 결과뿐 아니라 연구의 기획부터 수행, 성과 관리, 연구비 집행에 이르는 전 과정을 체계적으로 관리해 연구의 신뢰도를 높이겠다는 방침이다.

선포식 이후에는 연구사업 시행규칙과 예산 관리 지침 등을 공유하며 투명하고 책임 있는 연구비 집행을 위한 교육도 진행됐다. 준법윤리실 주관으로 이해충돌방지법과 청탁금지법 등 청렴 관련 교육도 함께 이뤄졌다.

송강영 한국스포츠과학원장은 “이번 행사는 연구문화 혁신의 취지와 방향을 구성원이 함께 실천하겠다는 굳은 약속”이라며 “앞으로도 연구자가 책임감과 자긍심으로 연구에 몰입할 수 있는 환경을 만들어 대한민국 대표 스포츠 정책 연구기관으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.

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