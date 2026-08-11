국민체육진흥공단 한국스포츠과학원, 연구윤리·연구비 투명성 강화

‘연구문화 혁신 실천강령’ 선포…청렴 연구 실천상 시상·윤리교육도
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 한국스포츠과학원이 연구의 공정성과 투명성을 높이고 연구비 집행의 책임성을 강화하는 등 연구문화 혁신에 나섰다.
국민체육진흥공단(KSPO) 한국스포츠과학원은 지난 10일 서울 올림픽회관에서 연구직을 포함한 전 직원이 참석한 가운데 ‘연구문화 혁신 실천강령 선포식’을 열었다고 11일 밝혔다.
이번 선포식은 연구 성과의 품질관리와 연구비 집행은 물론 내부 보고와 대외 대응 등 연구사업 전반을 점검하고, 연구윤리와 책임성을 조직 구성원의 일상적인 실천으로 정착시키기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 모범적인 연구 활동과 청렴 실천을 독려하기 위한 ‘청렴 연구 실천상’ 시상식도 진행됐다.
한국스포츠과학원 구성원이 지켜야 할 연구문화의 기본 원칙을 담은 ‘연구문화 혁신을 위한 실천강령’을 선포하고 함께 제창했다. 실천강령에는 조직의 비전과 가치 공유, 법령과 규정 준수, 연구 전 과정의 체계적인 관리, 연구의 공정성과 투명성 확보 등이 담겼다.
특히 연구 결과뿐 아니라 연구의 기획부터 수행, 성과 관리, 연구비 집행에 이르는 전 과정을 체계적으로 관리해 연구의 신뢰도를 높이겠다는 방침이다.
선포식 이후에는 연구사업 시행규칙과 예산 관리 지침 등을 공유하며 투명하고 책임 있는 연구비 집행을 위한 교육도 진행됐다. 준법윤리실 주관으로 이해충돌방지법과 청탁금지법 등 청렴 관련 교육도 함께 이뤄졌다.
송강영 한국스포츠과학원장은 “이번 행사는 연구문화 혁신의 취지와 방향을 구성원이 함께 실천하겠다는 굳은 약속”이라며 “앞으로도 연구자가 책임감과 자긍심으로 연구에 몰입할 수 있는 환경을 만들어 대한민국 대표 스포츠 정책 연구기관으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.
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