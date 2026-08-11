이지현 "두 번째 이혼 당시 결핵 투병…침대서 한 발짝도 못 나와"

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 결핵 투병을 고백했다.

11일 유튜브 콘텐츠 '하늘빛 향기'에는 이지현이 게스트로 출연했다.

11일 유튜브 콘텐츠 '하늘빛 향기'에는 이지현이 게스트로 출연했다. 유튜브 채널 CGN 화면 캡처

영상에서 이지현은 두 번의 이혼 후 홀로 두 아이를 키우면서 건강이 안 좋아졌다고 밝혔다.

그는 "아이들이 어렸을 때, 두 번째 이혼할 때 가장 많이 아팠다"며 "인간의 방법으로는 답이 없더라"고 말했다.

이어 "두 번째 이혼을 앞두고 이렇게 해보려고 하고 저렇게도 해보려고 했는데 하나님이 저를 멈추게 하더라. 그러다 공황장애가 왔다. 요즘 결핵이 흔하지 않은데 결핵이란 병이 같이 왔다"고 털어놨다.

이지현은 "완전 생활이 무너졌다. 침대에서 한 발짝도 걸어 나올 수가 없었다"며 "결핵 치료가 많이 힘들다. 항암만큼은 아니지만 약이 너무 독해서 몸도 안 되고 마음도 집 밖으로 나가면 큰일 날 거 같았다. 거의 1년을 집 안에서 아이들 밥만 해먹이며 지냈다"고 말했다.

그는 "아이들이 조금 컸다고 생각해서 미용을 시작했는데 아이들은 엄마의 손을 필요로 한다는 걸 느꼈다"며 "밥을 차려놓으면 먹을 수는 있으니까 거기까지는 키웠다 생각하고 저도 일을 해야 아이들이 원하는 걸 해줄 수 있지 않냐"고 했다.

그러면서 "부모가 되어보니까 부모 마음은 다 똑같다고 아이들에게 필요한 걸 해주지 못할 때가 정말 비참하다. 그러지 않으려고 열심히 노력한다"고 덧붙였다.

이지현은 "돌아보면 제가 견딜 수 없었던 삶이었다. 아이들을 키우면서도 아픔이 많았고 원망도 많이 했다"며 "그때는 정말 제가 시체 같았다. 산 채로 살점이 하나하나 뜯겨가는 그런 느낌이었다"고 전했다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼의 아픔을 겪은 뒤 현재 1남 1녀를양육하고 있다. 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전해 8수 끝에 자격증을 취득했으며, 현재 미용사로 활동 중이다.

<뉴시스>

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