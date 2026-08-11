국내 커피 시장 3조7천억원… 볶은커피 늘고 커피믹스 줄었다

국내 커피 소비의 중심축이 커피믹스 등 조제 커피에서 원두를 중심으로 한 볶은 커피로 빠르게 이동하고 있는 것으로 나타났다.
농림축산식품부와 한국농촌경제연구원은 11일 이 같은 내용의 커피산업과 관련 소비 동향 분석 결과를 발표했다.
분석 결과 원두 등을 포함한 '볶은 커피' 시장 규모는 2024년 1조3천225억원으로 최근 6년간 연평균 15.8% 성장했다.
반면 같은 기간 커피믹스 등 '조제 커피' 시장은 연평균 0.5% 감소해 커피 소비의 중심축이 원두 중심으로 이동하는 모습을 보였다.
원두 품종과 로스팅 방식 등을 고려해 차별화된 맛을 찾는 '스페셜티 커피' 소비자가 늘어났다고 농식품부는 분석했다.
이와 함께 출퇴근길이나 식사 후 부담 없이 커피를 즐기려는 수요도 확대되면서 저가 커피전문점과 대용량 제품 시장이 함께 성장하고 있는 것으로 나타났다.
2024년 기준 국내 커피산업 시장 규모는 3조7천359억원으로 2018년보다 35.6% 증가했다. 최근 6년간 연평균 성장률은 5.2%였다.
커피전문점도 증가세를 이어갔다. 2023년 기준 커피전문점 사업체 수는 10만6천452개로 전년보다 5.7% 증가했다.
전체 외식업에서 커피전문점이 차지하는 비중은 2018년 9.3%에서 2023년 13.4%로 약 1.5배 늘어 외식업체 7곳 중 1곳이 커피전문점인 것으로 조사됐다.
커피 관련 제품의 수출도 증가했다. 2024년 수출액은 2억2천960만달러로 전년보다 4.6% 늘었다. 전체 수출량 3만5천349톤(t) 가운데 98%는 인스턴트 커피가 차지했다.
볶은 원두 수출량은 지난해 5월 기준 전년 동월보다 46.8% 증가해 프리미엄 원두의 해외 수요도 확대된 것으로 나타났다.
수출액 기준으로는 이스라엘이 18.1%로 가장 큰 비중을 차지했고 중국(15.4%), 호주(7.1%), 필리핀(6.5%), 칠레(5.7%)가 뒤를 이었다.
특히 이스라엘은 2023년부터 중국을 제치고 한국 커피의 최대 수출시장으로 올라섰다.
<연합>
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