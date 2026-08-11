‘팥빙수, 팥만 보고 먹었다간 낭패’…여름철 대표 간식의 함정

무더운 여름이면 시원하고 달콤한 팥빙수를 찾는 사람이 늘어난다. 팥과 우유, 얼음 등 비교적 익숙한 재료가 들어가는 데다 팥 자체의 영양 성분도 알려져 있어 건강 간식으로 생각하기 쉽다.

하지만 팥빙수는 팥만 먹는 음식이 아니다. 설탕에 조린 팥에 연유와 시럽, 아이스크림 등 각종 토핑이 더해지면서 당류와 열량이 크게 높아질 수 있어 섭취량과 구성에 주의할 필요가 있다.

팥빙수는 시원하고 달콤해 많은 사람들이 찾는 여름철 대표 간식이지만, 당류와 열량이 높아 섭취량과 구성에 주의할 필요가 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ ‘건강한 팥’과 ‘달콤한 팥빙수’는 다르다

팥 자체는 단백질과 식이섬유, 각종 비타민·무기질을 함유한 식품이다. 특히 식이섬유는 포만감을 높이고 장 건강을 돕는 영양소로, 팥을 비롯한 콩류는 건강한 식단에 포함할 수 있는 식품으로 꼽힌다.

문제는 빙수에 사용되는 팥이다. 시중에서 판매되는 팥빙수의 팥은 대개 단맛을 내기 위해 설탕 등을 넣어 조린 형태다. 여기에 연유나 시럽, 아이스크림, 떡, 과자류 등이 추가되면 팥 자체의 영양적 장점과 별개로 당류와 열량 섭취가 늘어날 수 있다.

결국 팥 자체가 건강에 도움이 될 수 있다는 사실과 팥빙수가 건강 간식이라는 것은 별개의 문제다. 팥에 들어 있는 영양소만 보고 빙수 전체를 건강식으로 받아들여서는 안 되는 이유다.

세계보건기구(WHO)는 건강한 식단의 원칙으로 충분성·균형·절제·다양성을 제시하고 있다. 특히 특히 첨가당 등을 포함한 ‘유리당’ 섭취를 하루 총 에너지 섭취량의 10% 미만으로 제한할 것을 권고한다. 2000㎉를 섭취하는 성인의 경우 하루 50g 미만이 기준이다.

◆ 연유·시럽·토핑 하나씩 더할수록 당과 열량도 ‘쑥’

팥빙수의 당류와 열량을 높이는 것은 팥만이 아니다. 빙수 위에 올라가는 연유와 시럽, 아이스크림, 떡, 과자 등 다양한 토핑도 주요 변수다.

같은 팥빙수라도 어떤 재료를 얼마나 넣느냐에 따라 영양성분은 크게 달라질 수 있다. 특히 연유와 시럽처럼 단맛을 내는 재료를 추가하면 빙수 한 그릇에서 섭취하는 당류가 빠르게 늘어날 수 있다.

팥빙수(기사와 무관). 연합뉴스

특히 체중이나 혈당을 관리하고 있다면 더욱 주의해야 한다. 당뇨병 환자 역시 팥 자체의 영양성분만 보고 안심하기보다 팥을 조리하는 과정에서 추가된 설탕과 빙수에 함께 들어가는 시럽·연유 등의 당류를 함께 고려해야 한다.

당뇨병 식사관리에서도 특정 식품 하나의 효능보다 전체적인 탄수화물과 열량 섭취량, 식사의 균형을 함께 살피는 것이 중요하다. 팥빙수 역시 ‘팥이 들어갔느냐’보다 한 그릇에 어떤 재료가 얼마나 들어갔는지를 따져봐야 한다.

◆ ‘안 먹기’보다 ‘덜 달게, 적당히’…혈당·체중 관리한다면 특히 주의

그렇다고 여름철 팥빙수를 무조건 피해야 하는 것은 아니다. 중요한 것은 팥 자체의 영양적 장점과 빙수에 추가되는 당류·토핑을 구분하고, 전체 섭취량을 조절하는 것이다.

연유나 시럽이 별도로 제공되는 메뉴라면 처음부터 모두 넣기보다 필요한 만큼만 사용하는 것이 방법이다. 아이스크림이나 과자 등 단맛이 강한 토핑을 줄이고 팥과 얼음, 우유 등 상대적으로 단순한 구성의 메뉴를 선택하는 것도 도움이 될 수 있다.

견과류나 콩가루처럼 상대적으로 단맛이 적은 재료를 곁들이는 것도 방법이다. 다만 견과류 역시 지방과 열량이 높은 식품인 만큼 많이 넣을수록 건강에 좋다고 생각하기보다는 적정량을 섭취하는 것이 바람직하다.

특히 체중이나 혈당을 관리하는 사람이라면 빙수를 한 번에 많이 먹기보다 양을 조절하고, 다른 식사에서 섭취하는 탄수화물과 당류까지 함께 고려할 필요가 있다.

결국 팥빙수를 건강하게 즐기는 방법은 팥의 효능에 기대는 데 있지 않다. ‘팥이 들어갔으니 괜찮겠지’라는 생각에서 벗어나 빙수 전체의 당류와 열량, 토핑 구성을 살펴보고 적당량을 먹는 것이 핵심이다.

더위를 식히기 위해 찾은 팥빙수 한 그릇이 오히려 하루 식사에 부담이 되지 않도록, 팥 자체의 영양성분과 팥빙수 전체의 영양성분을 구분해서 살펴보는 지혜가 필요하다.

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