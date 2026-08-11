이다해, 출산 전부터 선물 한가득 "우리 해븐이는 좋겠다"

배우 이다해가 오는 11월에 만날 첫째 딸에 대한 기대감을 드러냈다.

이다해는 10일 소셜미디어에 "이르지만, 또 이르지만은 않은 준비. 많은 이모와 삼촌들에게 벌써 예쁜 선물을 한가득 받았어요. 우리 해븐이는 좋겠다. 태어나기도 전부터 이렇게 사랑을 듬뿍 받고 있어서"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

이다해. 이다해 SNS 캡처

사진 속 이다해는 여러 캐릭터 인형을 손에 든 채 눈을 지그시 감고 사진을 찍었다.

각 인형은 아빠·이모·삼촌 등 여러 가족 구성원을 상징했다.

공개된 다른 사진에는 식탁 위 정돈된 다양한 색깔과 패턴의 아기 옷들이 시선을 끌었다.

이날 이다해는 "딸 닮아 택 까슬거린다고 싫어할까 봐 하나하나 다 떼어주는 할머니. 할머니, 다림질은 아직 안 해도 된다니까요. (성격 급한 모녀)"라는 문구를 덧붙였다.

한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 결혼했다.

그는 지난 5월 결혼 3년 만에 임신 소식을 알렸으며 오는 11월에 첫째 딸을 출산한다.

<뉴시스>

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