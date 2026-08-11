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대구 달서구, 청년부부 결혼축하금 30만원 지원…“안정적 출발 돕는다”

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구 달서구는 청년부부의 안정적인 출발을 지원하기 위해 ‘청년부부 결혼축하금 지원사업’을 지속해서 추진한다고 11일 밝혔다.

 

이번 사업은 혼인신고를 한 청년부부에게 온누리상품권 30만원을 지원하는 정책이다. 달서구는 이 외에도 공공개방 결혼식장 예식물품 무료 대여사업, 미혼남녀 만남 프로그램 등 다양한 결혼친화 정책을 함께 추진하며 시너지 효과를 내고 있다.

‘청년부부 결혼축하금 지원사업’ 홍보 포스터. 대구 달서구 제공
‘청년부부 결혼축하금 지원사업’ 홍보 포스터. 대구 달서구 제공

지원 대상은 혼인신고일 기준 부부 모두 만 19세 이상 39세 이하인 청년부부다. 혼인신고 이후 달서구에 6개월 이상 계속 거주해야 하며, 축하금 지급 시점까지 해당 거주 요건을 유지해야 한다. 신청 기간은 혼인신고일로부터 12개월 이내다. 주소지 관할 동 행정복지센터나 구청 가족정책과를 직접 방문해 접수하면 된다. 제출된 서류는 자격 요건 심사를 거치며, 신청일 기준 다음 달 이내에 상품권으로 지급될 예정이다.

 

달서구는 지역 내 협약기관과 연계해 청년부부에게 실질적인 혜택을 제공하고 있다. 주요 혜택으로는 △웨딩홀 사용료 할인 △결혼 예복 할인 △신혼여행 계약 시 할인 △웨딩영상 할인 △청도 프로방스 입장료 할인 등이 있다.

 

김용판 달서구청장은 “결혼축하금이 새로운 출발을 앞둔 청년부부에게 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 청년들이 결혼을 준비하는 과정에서 경제적 부담을 덜고 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 결혼친화 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com 기자페이지 바로가기

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